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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 125
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 38
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 34
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 21
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Harem Scarem

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28 мар 2025 : 		 Новое видео HAREM SCAREM

25 фев 2025 : 		 Новое видео HAREM SCAREM

5 фев 2025 : 		 Видео с текстом от HAREM SCAREM

8 мар 2020 : 		 Новое видео HAREM SCAREM

24 янв 2020 : 		 Новое видео HAREM SCAREM

24 янв 2019 : 		 HAREM SCAREM выпускают бокс-сет

2 май 2017 : 		 Новое видео HAREM SCAREM

24 апр 2017 : 		 Новая песня HAREM SCAREM

11 апр 2017 : 		 Новая песня HAREM SCAREM

21 мар 2017 : 		 Новое видео HAREM SCAREM

18 мар 2017 : 		 Тизер нового альбома HAREM SCAREM

7 мар 2017 : 		 Новый альбом HAREM SCAREM выйдет весной

19 ноя 2015 : 		 Концертная песня HAREM SCAREM

25 сен 2015 : 		 Концертный релиз HAREM SCAREM выйдет в декабре

27 июн 2015 : 		 HAREM SCAREM снимут шоу для DVD

25 мар 2015 : 		 Гитарист HAREM SCAREM сломал руку

2 дек 2014 : 		 Новая песня HAREM SCAREM

14 окт 2014 : 		 Семплы новых песен HAREM SCAREM

26 сен 2014 : 		 Обложка нового альбома HAREM SCAREM

10 сен 2014 : 		 HAREM SCAREM успешно собрали средства на запись

10 июл 2013 : 		 Новый релиз HAREM SCAREM выйдет в сентябре

17 дек 2012 : 		 HAREM SCAREM планируют реюнион?

10 ноя 2010 : 		 Новый трек от барабанщика HAREM SCAREM

20 май 2008 : 		 HAREM SCAREM выпустят альбом "Hope" в июле
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Новое видео HAREM SCAREM



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Better The Devil You Know, новое видео HAREM SCAREM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Chasing Euphoria, релиз которого намечен на 25 апреля:

“Chasing Euphoria”
“Better The Devil You Know”
“Slow Burn”
“Gotta Keep Your Head Up”
“World On Fire”
“Bad Way”
“Reliving History”
“A Falling Knife”
“Understand It All”
“Wasted Years”




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28 мар 2025
Nord61
Как всегда верны себе. Качественный мелодик-рок с отличным вокалом Гарри Хесса. Невезуха, что начали они записываться как раз тогда, когда сметённый волной гранджа их стиль рухнул в андеграунд. В 80-е с их песнями они бы делили стадионы с Бон Джови и Дэф Леппард.

просмотров: 125

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