сегодня



Новое видео HAREM SCAREM



Better The Devil You Know, новое видео HAREM SCAREM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Chasing Euphoria, релиз которого намечен на 25 апреля:



“Chasing Euphoria”

“Better The Devil You Know”

“Slow Burn”

“Gotta Keep Your Head Up”

“World On Fire”

“Bad Way”

“Reliving History”

“A Falling Knife”

“Understand It All”

“Wasted Years” http://www.haremscarem.net







просмотров: 125