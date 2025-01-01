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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 137
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
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Harem Scarem

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5 фев 2025 : 		 Видео с текстом от HAREM SCAREM

8 мар 2020 : 		 Новое видео HAREM SCAREM

24 янв 2020 : 		 Новое видео HAREM SCAREM

24 янв 2019 : 		 HAREM SCAREM выпускают бокс-сет

2 май 2017 : 		 Новое видео HAREM SCAREM

24 апр 2017 : 		 Новая песня HAREM SCAREM

11 апр 2017 : 		 Новая песня HAREM SCAREM

21 мар 2017 : 		 Новое видео HAREM SCAREM

18 мар 2017 : 		 Тизер нового альбома HAREM SCAREM

7 мар 2017 : 		 Новый альбом HAREM SCAREM выйдет весной

19 ноя 2015 : 		 Концертная песня HAREM SCAREM

25 сен 2015 : 		 Концертный релиз HAREM SCAREM выйдет в декабре

27 июн 2015 : 		 HAREM SCAREM снимут шоу для DVD

25 мар 2015 : 		 Гитарист HAREM SCAREM сломал руку

2 дек 2014 : 		 Новая песня HAREM SCAREM

14 окт 2014 : 		 Семплы новых песен HAREM SCAREM

26 сен 2014 : 		 Обложка нового альбома HAREM SCAREM

10 сен 2014 : 		 HAREM SCAREM успешно собрали средства на запись

10 июл 2013 : 		 Новый релиз HAREM SCAREM выйдет в сентябре

17 дек 2012 : 		 HAREM SCAREM планируют реюнион?

10 ноя 2010 : 		 Новый трек от барабанщика HAREM SCAREM

20 май 2008 : 		 HAREM SCAREM выпустят альбом "Hope" в июле
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Видео с текстом от HAREM SCAREM



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HAREM SCAREM опубликовали официальное видео с текстом на песню “Reliving History”.




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