10 дек 2018



ЭПИТАФИЯ выпустила новый альбом "Крик"





Российская modern metal группа «ЭПИТАФИЯ» выпустила новый альбом «Крик». Это концептуальная работа включает в себя девять композиций. Уникальность этого альбома состоит в тщательной работе над текстами и беспрецедентным звуковым оформлением. Альбом был записан на трех лучших студиях России. Это студия Киноконцерна «Мосфильм», студия Ивана Михайлова (MIMSound Studio) и студия продюсера Алексея Зотова.



Кроме основного состава группы в записи принимали участие Вячеслав Молчанов («Кипелов»), Lex («Мастер»), Артур Беркут («Ария», «Автограф»), Ирина Бурмистрова. Обложку, логотип и прочее оформление альбома выполнил Константин "Bonez' Викторов (www.darkside.ru).



Новый альбом - это крик души, раненой жестоким миром. Песни «Боль», «Страх» закономерно создают своеобразный сюжет: размышление о времени, его стремительном и невозвратом беге, размышления о жизни и её вечных ценностях. Но авторы альбома оставляют надежду на выход из самой безвыходной ситуации. Особое место в альбоме занимает песня «Воспоминание», написанная по мотивам одноимённого стихотворения А. С. Пушкина. «По существу, это эксперимент. Текст песни включает те смыслы, которые есть в Пушкинском подтексте. Прошлое, которое присутствует в настоящем и которое нельзя изменить, муки совести, преследующие человека», - рассказывает поэтесса Наталья Муромская. «Для записи и сведения альбома была создана уникальная аналоговая студия. Все было записано на раритетных инструментах 70-х годов прошлого века. Мы постарались передать эмоциональный посыл, заложенный поэтом в текстах песен. Вначале были написаны тексты, а уже потом музыка», - уточняет бас-гитарист и звукорежиссер группы Иван Михайлов.



Послушать или купить альбом: NaviMusic, iTunes, Google Play. Презентация альбом состоится 24 февраля 2019 года в клубе Glastonberry . В концерте примут участие все, кто принимал участие в альбоме (А.Беркут, В. Молчанов и др.)

















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