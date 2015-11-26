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*Epitafia*



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ЭПИТАФИЯ выпустила сингл "Безликие лица"


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Москвская рок-группа ЭПИТАФИЯ представляет новую песню "Безликие лица". Коллектив известен слушателям по альбомам "Перевернутый мир", "Заложники системы", "Крик". Лидер группы - саундпродюссер, бас-гитарист и вокалист Иван Михайлов, работавший с такими коллективами, как "Чёрный кофе", "Кипелов", "Мастер". Текст песни в ярких и неожиданных образах передает тревожное состояние души современного человека, его страх перед жестокой реальностью мира. Песня создана а лучших традициях modern metal. Экспрессивный драйв гитар соединен с запоминающееся мелодией припева. Музыка, адекватно воплощающая оригинальный поэтический текст, даст слушателю новые впечатления. Скачать, купить или послушать можно здесь: https://orcd.co/p1naewo. Оформление обложки: Константин "Bonez" Викторов.



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

nabastak_


9 июл 2021, 13:45		Демонические демоны.

father


9 июл 2021, 14:01		Ведь у них был прикольный первый альбом, что дальше-то с ними случилось?

CosmicBear


9 июл 2021, 14:13		>>>Москвская рок-группа ЭПИТАФИЯ представляет новую песню "Безликие лица". (орфография сохранена)
Название конечно...а, ну да, "вы просто не постигли великий замысел".

>>>Коллектив известен слушателям по альбомам "Перевернутый мир", "Заложники системы", "Крик".
понятно

>>>Лидер группы - саундпродюссер, бас-гитарист и вокалист Иван Михайлов, работавший с такими коллективами, как "Чёрный кофе", "Кипелов", "Мастер".
ясно

>>>Текст песни в ярких и неожиданных образах передает тревожное состояние души современного человека, его страх перед жестокой реальностью мира.

"Снова мне снИтся
Безликие лица"

"Мне снилось, что я просыпаюсь во сне".

Всё блёкло и ожидаемо...

>>>Песня создана а лучших традициях modern metal.
О, нет...

>>>Экспрессивный драйв гитар соединен с запоминающееся мелодией припева. Музыка, адекватно воплощающая оригинальный поэтический текст, даст слушателю новые впечатления.
Да не сказал бы...Мелодию забыл через 5 минут (надо глицин попить). Музыка и воплощаемый ей текст как-то не особо друг с другом коррелируют.

>>>Скачать, купить или послушать можно здесь: https://orcd.co/p1naewo.
Спасибо.

>>>Оформление обложки: Константин "Bonez" Викторов.
Ну, художник более-менее потрудился. Молодец.


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