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ЭПИТАФИЯ выпустила сингл "Безликие лица"





Москвская рок-группа ЭПИТАФИЯ представляет новую песню "Безликие лица". Коллектив известен слушателям по альбомам "Перевернутый мир", "Заложники системы", "Крик". Лидер группы - саундпродюссер, бас-гитарист и вокалист Иван Михайлов, работавший с такими коллективами, как "Чёрный кофе", "Кипелов", "Мастер". Текст песни в ярких и неожиданных образах передает тревожное состояние души современного человека, его страх перед жестокой реальностью мира. Песня создана а лучших традициях modern metal. Экспрессивный драйв гитар соединен с запоминающееся мелодией припева. Музыка, адекватно воплощающая оригинальный поэтический текст, даст слушателю новые впечатления. Скачать, купить или послушать можно здесь: https://orcd.co/p1naewo. Оформление обложки: Константин "Bonez" Викторов. http://www.epitaphy.ru







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