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ЭПИТАФИЯ выпустила сингл "Безликие лица"
Москвская рок-группа ЭПИТАФИЯ представляет новую песню "Безликие лица". Коллектив известен слушателям по альбомам "Перевернутый мир", "Заложники системы", "Крик". Лидер группы - саундпродюссер, бас-гитарист и вокалист Иван Михайлов, работавший с такими коллективами, как "Чёрный кофе", "Кипелов", "Мастер". Текст песни в ярких и неожиданных образах передает тревожное состояние души современного человека, его страх перед жестокой реальностью мира. Песня создана а лучших традициях modern metal. Экспрессивный драйв гитар соединен с запоминающееся мелодией припева. Музыка, адекватно воплощающая оригинальный поэтический текст, даст слушателю новые впечатления. Скачать, купить или послушать можно здесь: https://orcd.co/p1naewo. Оформление обложки: Константин "Bonez" Викторов. |
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nabastak_
father
CosmicBear
Название конечно...а, ну да, "вы просто не постигли великий замысел".
>>>Коллектив известен слушателям по альбомам "Перевернутый мир", "Заложники системы", "Крик".
понятно
>>>Лидер группы - саундпродюссер, бас-гитарист и вокалист Иван Михайлов, работавший с такими коллективами, как "Чёрный кофе", "Кипелов", "Мастер".
ясно
>>>Текст песни в ярких и неожиданных образах передает тревожное состояние души современного человека, его страх перед жестокой реальностью мира.
"Снова мне снИтся
Безликие лица"
"Мне снилось, что я просыпаюсь во сне".
Всё блёкло и ожидаемо...
>>>Песня создана а лучших традициях modern metal.
О, нет...
>>>Экспрессивный драйв гитар соединен с запоминающееся мелодией припева. Музыка, адекватно воплощающая оригинальный поэтический текст, даст слушателю новые впечатления.
Да не сказал бы...Мелодию забыл через 5 минут (надо глицин попить). Музыка и воплощаемый ей текст как-то не особо друг с другом коррелируют.
>>>Скачать, купить или послушать можно здесь: https://orcd.co/p1naewo.
Спасибо.
>>>Оформление обложки: Константин "Bonez" Викторов.
Ну, художник более-менее потрудился. Молодец.
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