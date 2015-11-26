Кавер-версия QUEEN от АТОМ-76

В преддверии Нового года мы приготовили для вас интересный сюрприз - кавер на легенд мирового рока!
Эту группу описывает одна фраза: «Это один из тех случаев, когда 2 очень талантливых человека встретили 2-х гениев». Группа Queen по праву считается одним из эталонов рока. По своему влиянию на музыку и общество они сопоставимы с The Beatles и Rolling Stones.
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