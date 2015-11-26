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Новая песня АТОМ-76





Группа АТОМ-76 приступила к работе над третьим полноформатным альбомом, название которого ещё не определено. В качестве сингла опубликована баллада "Светить тебе", стихи к которой написаны Еленой Игнатовой. Звукорежиссёром, традиционно для АТОМ-76, выступил Дмитрий Таранов, который также исполнил партии клавишных инструментов. А в качестве саксофониста для записи песни был приглашён Александр Курилов.







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