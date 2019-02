сегодня



Новый альбом ULTAR выйдет в марте





Сибирские пост-блэк металлисты ULTAR завершили работу над новым альбомом “Pantheon MMXIX”. Альбом выйдет 29 марта на шведском лейбле Temple of Torturous.



Трек-лист:

1. Father Dagon

2. Shub-Niggurath

3. Yog-Sothoth

4. Worms

5. Au Seuil

6. Behind the Wall of Sleep

7. Swarm



Ознакомиться с официальным пресс-релизом можно по этому адресу. http://www.ultar.bandcamp.com





