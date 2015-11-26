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*Ultar*



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Новое видео группы ULTAR


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Красноярская блэк-метал группа "Ultar" отметилась премьерой клипа на песню "Father Dagon" нового альбома "Pantheon MMXIX", релиз которого состоится 29 марта.

"Мы проделали невероятный объём работы для реализации этого видео, окунались в ледяную воду, забирались в самую глубь леса, карабкались по горам и пещерам, и, в конце концов, были затоплены мощнейшим ливнем. Сама природа отметила наше присутствие." - сообщили участники группы.




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