31 мар 2019



[ AMATORY ] выпустили сингл "Космо-камикадзе"





[AMATORY] после долгого молчания выпустили сингл под названием "Космо-камикадзе". Кроме нового сингла, группа взяла и нового вокалиста - им Сергей Раев (Obscure of Acacia, Celestial Meridian, Triumphant, ex-Shokran). Поклонники группы отметят возвращение к жесткому звучанию, а также обилие ненормативной лексики на остросоциальные темы.











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