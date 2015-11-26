[AMATORY] выпустили сингл "Космо-камикадзе"

[AMATORY] после долгого молчания выпустили сингл под названием "Космо-камикадзе". Кроме нового сингла, группа взяла и нового вокалиста - им Сергей Раев (Obscure of Acacia, Celestial Meridian, Triumphant, ex-Shokran). Поклонники группы отметят возвращение к жесткому звучанию, а также обилие ненормативной лексики на остросоциальные темы.
bonez
Со дна реки, читая молебен
В мутной воде, они закинули сети
Ловить тебе нечего здесь
В стране, за семью замками
Любая правда - на зеленом экране
Оставь надежду, сюда входящий трафик
Зомбоящик заменит нам все!
Души, как ракеты полетят в рай
Сиди смирно, хуй без соли доедай
Мои скрепы - кандалы среди забитых свай
Земли нашей много - сука, начинай копать!
Мы готовы умереть вместе
Не оставит нас никто без газа и нефти!
Пять минут, мы готовы - на старт!
Космо-камикадзе здесь!
Мы готовы умереть сегодня вместе
Дважды, трижды - мы всегда готовы к мести!
Нас миллионы, всех не счесть!
Космо-камикадзе здесь!
Нет пути назад - лишь только свет
Далеких звезд, следы комет
Плыть к богам, чтобы найти ответ
Зачем мы были, и теперь нас нет?
Души, как ракеты полетят в рай
Сиди смирно, хуй без соли доедай
Мои скрепы - кандалы среди забитых свай
Места много для могилы - начинай копать!
Среди руин
Хоть раб, хоть господин
Это финал для всех один
Как долго надо ждать?
Им всегда было плевать на нас
Патриоты лжи и грязи свято верят в чудеса
Зашей свой рот
И следуй за толпой!
Так легко сойти с ума, когда кругом
Кукловоды правят балом, тянут в свой дурдом
Огненной водой мы разожжем шабаш
Бесы водят хороводы - этот остров наш!
Ты будешь гнить здесь
Пока не станешь думать сам
Не отдавай честь
Тупым скотам!
Нет пути назад - лишь только свет
Далеких звезд, следы комет
Плыть к богам, чтобы найти ответ
Зачем мы были, и теперь нас нет?
nabastak_
Хороший вокал, но видок у него - ахтунг.
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