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*ROSA INFRA выпустили новый сингл [54]
*[AMATORY] выпустили сингл "Космо-камикадзе" [2]
*Новый альбом АЛЕКСЕЯ СТРАЙКА доступен для прослушивания [2]
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*Amatory*



31 мар 2019 : 		 [AMATORY] выпустили сингл "Космо-камикадзе"

12 окт 2016 : 		 Новый EP [AMATORY] доступен для прослушивания

23 мар 2016 : 		 Новое видео [AMATORY]

13 окт 2015 : 		 Новый альбом [AMATORY] доступен для прослушивания

19 июн 2015 : 		 Новое видео [AMATORY]

13 июн 2012 : 		 Официальное заявление [AMATORY]

30 сен 2011 : 		 Новое видео [AMATORY]

14 сен 2011 : 		 [AMATORY] перезаписали старую песню в расширенном составе

7 авг 2011 : 		 [AMATORY] отправляются в тур с двумя вокалистами

30 мар 2011 : 		 [AMATORY] снимут юбилейные концерты на видео

8 фев 2011 : 		 [AMATORY] сняли клип про зомби

10 янв 2011 : 		 Новое видео [AMATORY]

1 янв 2011 : 		 Новогодний релиз [AMATORY]

18 ноя 2010 : 		 [AMATORY] отправляются в новый тур

20 окт 2010 : 		 Дата выхода нового альбома [AMATORY]

7 окт 2010 : 		 [AMATORY] представили новый сингл и нового вокалиста

29 сен 2010 : 		 Новый сингл [AMATORY]

27 авг 2010 : 		 [AMATORY] запускают видеоканал

28 июл 2010 : 		 [AMATORY] начали запись нового альбома и сменили состав

23 мар 2010 : 		 Выходит биография [AMATORY]

8 фев 2010 : 		 [AMATORY] представили англоязычный трек

29 дек 2009 : 		 [AMATORY] делятся планами

3 дек 2009 : 		 Новый видеоклип [AMATORY]

27 ноя 2009 : 		 Трейлер нового видеоклипа [AMATORY]

27 окт 2009 : 		 [AMATORY] выпустили интернет-сингл “Багровый рассвет”

23 окт 2009 : 		 [AMATORY] выпустят интернет-сингл

10 окт 2009 : 		 [AMATORY] работают над новым материалом

8 мар 2009 : 		 Новое видео [AMATORY] в сети

30 янв 2009 : 		 Новое видео [AMATORY]

19 дек 2008 : 		 [AMATORY] : релиз нового альбома "VII"

3 дек 2008 : 		 AMATORY выпускают новый альбом "VII"

27 окт 2008 : 		 [AMATORY] опубликовали «Дневник нового альбома»

30 сен 2008 : 		 [AMATORY] презентуют интернет-сингл

16 сен 2008 : 		 [AMATORY] представили нового гитариста

15 янв 2008 : 		 [AMATORY] : подписная гитара ESP

2 ноя 2007 : 		 AMATORY : новая серия из Saint Seventh Tour 2007

8 окт 2007 : 		 [AMATORY] : видео "Эффект Бабочки"

22 сен 2007 : 		 Автограф-сессия [AMATORY]

3 сен 2007 : 		 Новое видео AMATORY в сети

29 авг 2007 : 		 Новый клип от [AMATORY]

10 апр 2007 : 		 AMATORY снимут DVD

19 мар 2007 : 		 Скончался гитарист AMATORY

11 ноя 2006 : 		 Новости от AMATORY

11 окт 2006 : 		 Автограф-сессии [AMATORY]

12 июл 2006 : 		 AMATORY: Работа над третьим альбомом уже началась

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|||| 31 мар 2019

[AMATORY] выпустили сингл "Космо-камикадзе"


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[AMATORY] после долгого молчания выпустили сингл под названием "Космо-камикадзе". Кроме нового сингла, группа взяла и нового вокалиста - им Сергей Раев (Obscure of Acacia, Celestial Meridian, Triumphant, ex-Shokran). Поклонники группы отметят возвращение к жесткому звучанию, а также обилие ненормативной лексики на остросоциальные темы.






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Darkside.ru Member

bonez


31 мар 2019, 23:15		Когда ты смотришь на небо
Со дна реки, читая молебен
В мутной воде, они закинули сети
Ловить тебе нечего здесь

В стране, за семью замками
Любая правда - на зеленом экране
Оставь надежду, сюда входящий трафик
Зомбоящик заменит нам все!

Души, как ракеты полетят в рай
Сиди смирно, хуй без соли доедай
Мои скрепы - кандалы среди забитых свай
Земли нашей много - сука, начинай копать!

Мы готовы умереть вместе
Не оставит нас никто без газа и нефти!
Пять минут, мы готовы - на старт!
Космо-камикадзе здесь!

Мы готовы умереть сегодня вместе
Дважды, трижды - мы всегда готовы к мести!
Нас миллионы, всех не счесть!
Космо-камикадзе здесь!

Нет пути назад - лишь только свет
Далеких звезд, следы комет
Плыть к богам, чтобы найти ответ
Зачем мы были, и теперь нас нет?

Души, как ракеты полетят в рай
Сиди смирно, хуй без соли доедай
Мои скрепы - кандалы среди забитых свай
Места много для могилы - начинай копать!

Среди руин
Хоть раб, хоть господин
Это финал для всех один
Как долго надо ждать?

Им всегда было плевать на нас
Патриоты лжи и грязи свято верят в чудеса
Зашей свой рот
И следуй за толпой!

Так легко сойти с ума, когда кругом
Кукловоды правят балом, тянут в свой дурдом
Огненной водой мы разожжем шабаш
Бесы водят хороводы - этот остров наш!

Ты будешь гнить здесь
Пока не станешь думать сам
Не отдавай честь
Тупым скотам!

Нет пути назад - лишь только свет
Далеких звезд, следы комет
Плыть к богам, чтобы найти ответ
Зачем мы были, и теперь нас нет?

nabastak_


1 апр 2019, 02:44		На Raunchy иногда похоже.
Хороший вокал, но видок у него - ахтунг.


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