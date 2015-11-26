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Концертный релиз [ AMATORY ] доступен для просмотра





"ALL STARS: LIVE IN MOSCOW 2021", новый концертный релиз [AMATORY], доступен для просмотра ниже.



Трек-лист:



00:00 Интро

02:05 Космо-камикадзе

05:47 Прощай

09:37 Имя война

12:47 Звёздная грязь

16:07 7 шагов

19:49 Негатив

24:09 59 feat.[LEXUS]

28:36 Другие

32:14 15/03

36:00 Саранча

39:40 Против всех

___________

44:09 Дыши со мной

47:30 Вечно прячется судьба

51:23 Осколки feat.[LEXUS]

55:39 Эффект бабочки

1:00:50 Resident Evil / Километры

1:06:00 Теряешь меня

1:10:32 Поцелуй мою кровь

1:16:30 Беги вслед за мной

1:19:42 Сломанный мир

1:24:00 Преступление против времени

____________

1:29:28 Пыль.Свет.Тишина

1:30:48 В глазах твоя жизнь

1:35:57 Багровый рассвет

1:40:01 Стеклянные люди

___________

1:45:49 Первый

1:49:13 Остановить время

__________

1:54:16 Черно-белые дни

1:58:40 Снег в аду

2:02:20 Аутро







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