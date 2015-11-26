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*Amatory*



1 сен 2021 : 		 Концертный релиз [AMATORY] доступен для просмотра

3 май 2021 : 		 Новое видео [AMATORY]

31 мар 2019 : 		 [AMATORY] выпустили сингл "Космо-камикадзе"

12 окт 2016 : 		 Новый EP [AMATORY] доступен для прослушивания

23 мар 2016 : 		 Новое видео [AMATORY]

13 окт 2015 : 		 Новый альбом [AMATORY] доступен для прослушивания

19 июн 2015 : 		 Новое видео [AMATORY]

13 июн 2012 : 		 Официальное заявление [AMATORY]

30 сен 2011 : 		 Новое видео [AMATORY]

14 сен 2011 : 		 [AMATORY] перезаписали старую песню в расширенном составе

7 авг 2011 : 		 [AMATORY] отправляются в тур с двумя вокалистами

30 мар 2011 : 		 [AMATORY] снимут юбилейные концерты на видео

8 фев 2011 : 		 [AMATORY] сняли клип про зомби

10 янв 2011 : 		 Новое видео [AMATORY]

1 янв 2011 : 		 Новогодний релиз [AMATORY]

18 ноя 2010 : 		 [AMATORY] отправляются в новый тур

20 окт 2010 : 		 Дата выхода нового альбома [AMATORY]

7 окт 2010 : 		 [AMATORY] представили новый сингл и нового вокалиста

29 сен 2010 : 		 Новый сингл [AMATORY]

27 авг 2010 : 		 [AMATORY] запускают видеоканал

28 июл 2010 : 		 [AMATORY] начали запись нового альбома и сменили состав

23 мар 2010 : 		 Выходит биография [AMATORY]

8 фев 2010 : 		 [AMATORY] представили англоязычный трек

29 дек 2009 : 		 [AMATORY] делятся планами

3 дек 2009 : 		 Новый видеоклип [AMATORY]

27 ноя 2009 : 		 Трейлер нового видеоклипа [AMATORY]

27 окт 2009 : 		 [AMATORY] выпустили интернет-сингл “Багровый рассвет”

23 окт 2009 : 		 [AMATORY] выпустят интернет-сингл

10 окт 2009 : 		 [AMATORY] работают над новым материалом

8 мар 2009 : 		 Новое видео [AMATORY] в сети

30 янв 2009 : 		 Новое видео [AMATORY]

19 дек 2008 : 		 [AMATORY] : релиз нового альбома "VII"

3 дек 2008 : 		 AMATORY выпускают новый альбом "VII"

27 окт 2008 : 		 [AMATORY] опубликовали «Дневник нового альбома»

30 сен 2008 : 		 [AMATORY] презентуют интернет-сингл

16 сен 2008 : 		 [AMATORY] представили нового гитариста

15 янв 2008 : 		 [AMATORY] : подписная гитара ESP

2 ноя 2007 : 		 AMATORY : новая серия из Saint Seventh Tour 2007

8 окт 2007 : 		 [AMATORY] : видео "Эффект Бабочки"

22 сен 2007 : 		 Автограф-сессия [AMATORY]

3 сен 2007 : 		 Новое видео AMATORY в сети

29 авг 2007 : 		 Новый клип от [AMATORY]

10 апр 2007 : 		 AMATORY снимут DVD

19 мар 2007 : 		 Скончался гитарист AMATORY

11 ноя 2006 : 		 Новости от AMATORY

11 окт 2006 : 		 Автограф-сессии [AMATORY]

12 июл 2006 : 		 AMATORY: Работа над третьим альбомом уже началась

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Концертный релиз [AMATORY] доступен для просмотра


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"ALL STARS: LIVE IN MOSCOW 2021", новый концертный релиз [AMATORY], доступен для просмотра ниже.

Трек-лист:

00:00 Интро
02:05 Космо-камикадзе
05:47 Прощай
09:37 Имя война
12:47 Звёздная грязь
16:07 7 шагов
19:49 Негатив
24:09 59 feat.[LEXUS]
28:36 Другие
32:14 15/03
36:00 Саранча
39:40 Против всех
___________
44:09 Дыши со мной
47:30 Вечно прячется судьба
51:23 Осколки feat.[LEXUS]
55:39 Эффект бабочки
1:00:50 Resident Evil / Километры
1:06:00 Теряешь меня
1:10:32 Поцелуй мою кровь
1:16:30 Беги вслед за мной
1:19:42 Сломанный мир
1:24:00 Преступление против времени
____________
1:29:28 Пыль.Свет.Тишина
1:30:48 В глазах твоя жизнь
1:35:57 Багровый рассвет
1:40:01 Стеклянные люди
___________
1:45:49 Первый
1:49:13 Остановить время
__________
1:54:16 Черно-белые дни
1:58:40 Снег в аду
2:02:20 Аутро




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