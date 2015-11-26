"ALL STARS: LIVE IN MOSCOW 2021", новый концертный релиз [AMATORY], доступен для просмотра ниже.
Трек-лист:
00:00 Интро
02:05 Космо-камикадзе
05:47 Прощай
09:37 Имя война
12:47 Звёздная грязь
16:07 7 шагов
19:49 Негатив
24:09 59 feat.[LEXUS]
28:36 Другие
32:14 15/03
36:00 Саранча
39:40 Против всех
___________
44:09 Дыши со мной
47:30 Вечно прячется судьба
51:23 Осколки feat.[LEXUS]
55:39 Эффект бабочки
1:00:50 Resident Evil / Километры
1:06:00 Теряешь меня
1:10:32 Поцелуй мою кровь
1:16:30 Беги вслед за мной
1:19:42 Сломанный мир
1:24:00 Преступление против времени
____________
1:29:28 Пыль.Свет.Тишина
1:30:48 В глазах твоя жизнь
1:35:57 Багровый рассвет
1:40:01 Стеклянные люди
___________
1:45:49 Первый
1:49:13 Остановить время
__________
1:54:16 Черно-белые дни
1:58:40 Снег в аду
2:02:20 Аутро
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