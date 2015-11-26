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*Новый альбом SAGATH доступен для прослушивания [1]
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*Kuwalda*



21 сен 2020 : 		 Кавер-версия LOBODA от музыкантов группы КУВАЛДА

28 июл 2020 : 		 Кавер-версия SLAYER от музыкантов КУВАЛДА

2 фев 2018 : 		 Новые песни группы КУВАЛДА

13 ноя 2009 : 		 КУВАЛДА: новый видеоклип

19 авг 2009 : 		 Подробности о новом альбоме группы КУВАЛДА

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|||| 21 сен 2020

Кавер-версия LOBODA от музыкантов группы КУВАЛДА


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Музыканты группы КУВАЛДА в рамках проекта IVANDAVOVAN записали собственное прочтение хита LOBODA feat PHARAOH "Boom Boom".



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