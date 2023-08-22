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Kuwalda

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Музыканты группы КУВАЛДА представили новое видео



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Проект IVANDAVOVAN, в состав которого входят Владимир Мартынкин (КУВАЛДА) и Иван Алёшин (КУВАЛДА, Solar Fuse), представили видео на Los Alamos (Oppenheimer, 2023). Партии ударных для композиции записал Апонепу, а за текст отвечал Сергей Любавин (КУВАЛДА).

Лос-Аламос— город в штате Нью-Мексико, США, который признан местом разработки и создания атомной бомбы — основной цели Проекта Манхэттен во время Второй мировой войны.




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22 авг 2023
Вашингтон Ирвинг
Лучше бы про Барби песню сделали.

просмотров: 50

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