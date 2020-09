29 сен 2020



Обложка и трек-лист нового альбома RUBICON





Dark Heavy metal формация RUBICON, в состав которой сейчас входят французский гитарист Боб Салиба (Galderia), а также Бельф (Изморозь, Ashen Light, Imperial Age, Stigmatic chorus) представляет обложку и трэк-лист своего нового альбома DEMONSTAR, релиз которого планируется осенью 2020. Автор обложки - Олег Щербаков



Tracklist:

1. Demonstar

2. Neon gladiators

3. Last floor of hell

4. Speed of night

5. Down the Darkness

6. If it bleeds - we can kill it

7. Victorious (instrumental)

8. The Darkness Machine

9. Line of dreams

10. Robot God

11. I, immortal

12. Snake King

bonus track:

13. The Darkness Machine (symphonic version)





+0 -0



просмотров: 34