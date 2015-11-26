|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новый альбом RUBICON доступен для прослушивания
Demonstar - второй полноформатный альбом metal-группы RUBICON, в состав которой сейчас входят французский гитарист Боб Салиба (Galderia), бас-гитарист и аранжировщик Дмитрий Бельф, а также - сессионный американский гитарист Richard Fischer (Midnight Eternal), превращая её таким образом в проект международного масштаба!
Стилистика альбома, базируясь на классическом Heavy-Power metal американского образца, включает в себя достаточно широкую палитру жанров, периодически заглядывая на территории Doom, Gothic, Neo-Classical и даже Black metal.
Отличительной чертой RUBICON так же является харизматичный вокал бессменного фронтмена группы - Ивана Буланкова, в манере, напоминающей Bruce Dickinson! Данный альбом может быть рекомендован к прослушиванию всем любителям современного, качественного, "нешаблонного" Heavy-Power Metal!
Сведение и мастеринг - KIV Records
Обложка и артворки - Voodoo Dark Art
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).