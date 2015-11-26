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Новый альбом RUBICON доступен для прослушивания





Demonstar - второй полноформатный альбом metal-группы RUBICON, в состав которой сейчас входят французский гитарист Боб Салиба (Galderia), бас-гитарист и аранжировщик Дмитрий Бельф, а также - сессионный американский гитарист Richard Fischer (Midnight Eternal), превращая её таким образом в проект международного масштаба!



Стилистика альбома, базируясь на классическом Heavy-Power metal американского образца, включает в себя достаточно широкую палитру жанров, периодически заглядывая на территории Doom, Gothic, Neo-Classical и даже Black metal.



Отличительной чертой RUBICON так же является харизматичный вокал бессменного фронтмена группы - Ивана Буланкова, в манере, напоминающей Bruce Dickinson! Данный альбом может быть рекомендован к прослушиванию всем любителям современного, качественного, "нешаблонного" Heavy-Power Metal!



Сведение и мастеринг - KIV Records



Обложка и артворки - Voodoo Dark Art







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