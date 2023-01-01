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Rubicon

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Новый альбом RUBICON доступен для прослушивания



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Aliapolis - третий студийный полноформатник RUBICON и первый полностью концептуальный альбом группы!

Aliapolis - это некий призрачный "иной город", существующий на стыке нашей реальности и чего-то неведомого, параллельного ей. Город населен разными необычными и колоритными персонажами, которым не нашлось места в нашем мире... Над городом навис призрак таинственного "темного Диктатора", который де-факто крутит все ручки и заказывает музыку... Кто знает, быть может сам город - это всего-лишь его эксперимент...

Именно в этом негостеприимном месте одной дождливой ночью и оказывается внезапно главный герой, от лица которого ведётся повествование...




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