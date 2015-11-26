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Новый альбом группы ХАРИЗМА доступен для прослушивания


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Группа ХАРИЗМА выпустила 5-й полноформатный альбом, ставший первым релизом в дискографии группы с новым вокалистом Андреем "AndyVortex" Лобашёвым (ex-ARIDA VORTEX). Релиз уже доступен на цифровых площадках, а на физических носителях альбом будет выпущен лейблом Metalism Records. Также готовится лимитированное переиздание предыдущего альбома ХАРИЗМЫ "Бьёмся за небо", дополненного бонус-треками.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Crane76


8 дек 2020, 19:48		Чисто по названию группы и названиям песен, становится понятно что группа говно для говнарей


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