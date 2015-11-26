Новый альбом группы ХАРИЗМА доступен для прослушивания
Группа ХАРИЗМА выпустила 5-й полноформатный альбом, ставший первым релизом в дискографии группы с новым вокалистом Андреем "AndyVortex" Лобашёвым (ex-ARIDA VORTEX). Релиз уже доступен на цифровых площадках, а на физических носителях альбом будет выпущен лейблом Metalism Records. Также готовится лимитированное переиздание предыдущего альбома ХАРИЗМЫ "Бьёмся за небо", дополненного бонус-треками.
Crane76
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).