сегодня



Новый альбом группы ХАРИЗМА доступен для прослушивания





Группа ХАРИЗМА выпустила 5-й полноформатный альбом, ставший первым релизом в дискографии группы с новым вокалистом Андреем "AndyVortex" Лобашёвым (ex-ARIDA VORTEX). Релиз уже доступен на цифровых площадках, а на физических носителях альбом будет выпущен лейблом Metalism Records. Также готовится лимитированное переиздание предыдущего альбома ХАРИЗМЫ "Бьёмся за небо", дополненного бонус-треками.







+0 -0



( 1 ) просмотров: 88

