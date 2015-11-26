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Концертный альбом ХАРИЗМА доступен для прослушивания
Друзья, рады представить вам на всех цифровых площадках дебютный концертный альбом группы ХАРИЗМА "15 лет штурмуем небо!"
Группа Харизма:
Андрей Лобашёв – вокал
Лео Фомин – лидер-гитара, бэк-вокал
Александр Цыплин – гитара, бэк-вокал
Александр Козарез – бас-гитара, бэк-вокал
Роман Кошелев – барабаны
☀ специальные гости:
Роман Валерьев – гитара,
Сергей Подкосов – вокал,
Василий Марченко – бас-гитара,
Александр Кэп – вокал,
Иван Селиверстов – вокал,
Александр Хамер – гитара,
Юрий Мелисов – гитара,
Дмитрий Смирнов – клавиши,
Павел Алиев – стихи
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