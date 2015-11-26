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Концертный альбом ХАРИЗМА доступен для прослушивания





Друзья, рады представить вам на всех цифровых площадках дебютный концертный альбом группы ХАРИЗМА "15 лет штурмуем небо!"



Группа Харизма:



Андрей Лобашёв – вокал

Лео Фомин – лидер-гитара, бэк-вокал

Александр Цыплин – гитара, бэк-вокал

Александр Козарез – бас-гитара, бэк-вокал

Роман Кошелев – барабаны



☀ специальные гости:

Роман Валерьев – гитара,

Сергей Подкосов – вокал,

Василий Марченко – бас-гитара,

Александр Кэп – вокал,

Иван Селиверстов – вокал,

Александр Хамер – гитара,

Юрий Мелисов – гитара,

Дмитрий Смирнов – клавиши,

Павел Алиев – стихи http://www.charizma.ru

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/20561259'>15 лет штурмуем небо!</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/359592'>Харизма</a> на Яндекс.Музыке





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