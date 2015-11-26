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*Charizma*



27 янв 2022 : 		 Концертный альбом ХАРИЗМА доступен для прослушивания

3 дек 2021 : 		 Новое видео группы ХАРИЗМА

15 окт 2021 : 		 Новая песня группы ХАРИЗМА

8 дек 2020 : 		 Новый альбом группы ХАРИЗМА доступен для прослушивания

9 май 2020 : 		 Кавер-версия песни Владимира Высоцкого от группы ХАРИЗМА

5 май 2020 : 		 Видео группы ХАРИЗМА

24 апр 2018 : 		 Новый ЕР группы ХАРИЗМА доступен для прослушивания

9 май 2017 : 		 Видео с текстом от группы ХАРИЗМА

17 апр 2017 : 		 Вышел новый альбом группы ХАРИЗМА

29 сен 2016 : 		 Группа ХАРИЗМА нашла вокалиста

1 дек 2015 : 		 Новый ЕР группы ХАРИЗМА доступен для прослушивания

26 ноя 2014 : 		 Группа ХАРИЗМА попала в аварию

9 июн 2007 : 		 Автограф-сессия группы ХАРИЗМА

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Концертный альбом ХАРИЗМА доступен для прослушивания


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Друзья, рады представить вам на всех цифровых площадках дебютный концертный альбом группы ХАРИЗМА "15 лет штурмуем небо!"

Группа Харизма:

Андрей Лобашёв – вокал
Лео Фомин – лидер-гитара, бэк-вокал
Александр Цыплин – гитара, бэк-вокал
Александр Козарез – бас-гитара, бэк-вокал
Роман Кошелев – барабаны

☀ специальные гости:
Роман Валерьев – гитара,
Сергей Подкосов – вокал,
Василий Марченко – бас-гитара,
Александр Кэп – вокал,
Иван Селиверстов – вокал,
Александр Хамер – гитара,
Юрий Мелисов – гитара,
Дмитрий Смирнов – клавиши,
Павел Алиев – стихи




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