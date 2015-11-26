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*Новая песня группы КИПЕЛОВ [70]
*Обложка нового альбома группы ЭПИДЕМИЯ [67]
*Новый ЕР группы КИПЕЛОВ доступен для прослушивания [42]
*Новый альбом ПИ4АЛЬКА доступен для прослушивания [7]
*Кавер-версия PENTAKILL от группы ЭПИДЕМИЯ [3]
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*Charizma*



15 окт 2021 : 		 Новая песня группы ХАРИЗМА

8 дек 2020 : 		 Новый альбом группы ХАРИЗМА доступен для прослушивания

9 май 2020 : 		 Кавер-версия песни Владимира Высоцкого от группы ХАРИЗМА

5 май 2020 : 		 Видео группы ХАРИЗМА

24 апр 2018 : 		 Новый ЕР группы ХАРИЗМА доступен для прослушивания

9 май 2017 : 		 Видео с текстом от группы ХАРИЗМА

17 апр 2017 : 		 Вышел новый альбом группы ХАРИЗМА

29 сен 2016 : 		 Группа ХАРИЗМА нашла вокалиста

1 дек 2015 : 		 Новый ЕР группы ХАРИЗМА доступен для прослушивания

26 ноя 2014 : 		 Группа ХАРИЗМА попала в аварию

9 июн 2007 : 		 Автограф-сессия группы ХАРИЗМА

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Новая песня группы ХАРИЗМА


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"Бледный бог", новая песня группы ХАРИЗМА, доступна для прослушивания ниже.




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