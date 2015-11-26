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ГРОБОВАЯ ДОСКА представили новый EP
Гробовая Доска представили две новые песни - "Человек Не Предназначен Для Войны" и "К Чёрту В Гости". Помимо фронтмена, вокалиста и основателя группы Сергея Сорокина и басиста Александра Логвинова, в записи приняли участие гитарист Евгений Косарев (Mass Madness), присоединившийся к группе летом прошлого года, барабанщик Андрей Ищенко (Чёрный Кофе, Melancholy, экс-Аркона и многие другие коллективы), а также гитарист Михаил Катков. |
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