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*Grobovaya Doska*



26 фев 2021 : 		 ГРОБОВАЯ ДОСКА представили новый EP

7 май 2017 : 		 Новый альбом группы ГРОБОВАЯ ДОСКА доступен для прослушивания

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ГРОБОВАЯ ДОСКА представили новый EP


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Гробовая Доска представили две новые песни - "Человек Не Предназначен Для Войны" и "К Чёрту В Гости". Помимо фронтмена, вокалиста и основателя группы Сергея Сорокина и басиста Александра Логвинова, в записи приняли участие гитарист Евгений Косарев (Mass Madness), присоединившийся к группе летом прошлого года, барабанщик Андрей Ищенко (Чёрный Кофе, Melancholy, экс-Аркона и многие другие коллективы), а также гитарист Михаил Катков.




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