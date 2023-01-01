Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
RU Новости
*Новая песня группы МЁРТВАЯ ВЕРА 21
*Умер основатель WINTAAR 9
*Новый сингл БЕЗУМНЫЕ УСИЛИЯ 5
*Новая песня группы ARDA 3
*Новый альбом MASSEN доступен для прослушивания 2
*Видео с текстом от THEOSOPHY 1
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня группы МЁРТВАЯ ВЕРА 21
*Умер основатель WINTAAR 9
*Новый сингл БЕЗУМНЫЕ УСИЛИЯ 5
*Новая песня группы ARDA 3
*Новый альбом MASSEN доступен для прослушивания 2
[= ||| все новости группы



*

Grobovaya Doska

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео группы ГРОБОВАЯ ДОСКА



zoom
"Без лишних прелюдий и предупреждений вылетает очередной трэш-кулак из трэш-могилы прямо в трэш-лоб!

Представляем вашему вниманию второй официальный клипец от рок-коллектива "Гробовая Доска" на композицию "В земле".




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 104

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом