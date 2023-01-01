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Новое видео группы ГРОБОВАЯ ДОСКА



"Без лишних прелюдий и предупреждений вылетает очередной трэш-кулак из трэш-могилы прямо в трэш-лоб!



Представляем вашему вниманию второй официальный клипец от рок-коллектива "Гробовая Доска" на композицию "В земле".







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