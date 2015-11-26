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Новое видео группы БЕЗДНА АНАЛЬНОГО УГНЕТЕНИЯ





«Созданный в результате ИНЦИДЕНТА временной разрыв повлёк за собой образование ПАРАДОКСА огромной мощности. Возмущения пространства-времени распространились на десятки световых лет вокруг, перемешивая мультивселенную. Жители Земли стали превращаться в гигантских антропоморфных овощей и нападать на тех, кто ещё сохранил человеческий облик. Последние очаги сопротивления гаснут под натиском мутантов. Употребление в пищу и продажа овощей объявлены вне закона. И лишь группа БАУ по необъяснимым причинам всё ещё не подверглась нападению» — смотрите новое видео группы БЕЗДНА АНАЛЬНОГО УГНЕТЕНИЯ.







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