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*Bezdna analnogo ugneteniya*



2 мар 2021 : 		 Новое видео группы БЕЗДНА АНАЛЬНОГО УГНЕТЕНИЯ

8 сен 2015 : 		 Новое видео группы БЕЗДНА АНАЛЬНОГО УГНЕТЕНИЯ

28 дек 2014 : 		 Новый альбом группы БЕЗДНА АНАЛЬНОГО УГНЕТЕНИЯ доступен для прослушивания

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Новое видео группы БЕЗДНА АНАЛЬНОГО УГНЕТЕНИЯ


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«Созданный в результате ИНЦИДЕНТА временной разрыв повлёк за собой образование ПАРАДОКСА огромной мощности. Возмущения пространства-времени распространились на десятки световых лет вокруг, перемешивая мультивселенную. Жители Земли стали превращаться в гигантских антропоморфных овощей и нападать на тех, кто ещё сохранил человеческий облик. Последние очаги сопротивления гаснут под натиском мутантов. Употребление в пищу и продажа овощей объявлены вне закона. И лишь группа БАУ по необъяснимым причинам всё ещё не подверглась нападению» — смотрите новое видео группы БЕЗДНА АНАЛЬНОГО УГНЕТЕНИЯ.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

rassol


2 мар 2021, 16:43		А песенка-то старая.


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