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*Bezdna analnogo ugneteniya*



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Новый альбом группы БЕЗДНА АНАЛЬНОГО УГНЕТЕНИЯ доступен для прослушивания


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"И живые позавидуют мёртвым", новый альбом группы БЕЗДНА АНАЛЬНОГО УГНЕТЕНИЯ, доступен для прослушивания ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

gravitgroove


8 фев 2022, 18:15		Ребята опоздали лет на 10-15 со своей музыкой. Очень жаль, что у таких неоригинальных музыкантов, мешающих в одну кастрюлю щей все необдуманно - от Слипнот и Хипокриси до Кататония - появилась возможность качественно записаться.впрочем, хлам даже качественное звучание не спасет.


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