|
|
|
все новости группы
|
4 мар 2021
ОМЕЛА переиздают альбомы 'Аура' и 'Амальгама Теней'
Московские фолк-рокеры ОМЕЛА запустили краудфандинговый проект в поддержку переиздания альбомов "Аура" (2011) и "Амальгама теней" (2014).
Музыканты говорят: "Начать эту крауд-кампанию нас вдохновил не только большой успех нашего прошлогоднего проекта по записи нового макси-сингла и переизданию 'Viscum Album' (2009), но и ваши многочисленные вопросы и просьбы о повторном выпуске двух других наших ранних творений, тиражи физических изданий которых давно распроданы. Возрадуйтесь, друзья - альбомы 'Аура', которому в этом году исполняет 10 лет, и 'Амальгама Теней' будут выпущены снова!
Как и в случае с 'Viscum Album', оригинальный материал этих релизов пройдет качественный ремастеринг, а также обзаведется внушительным бонус-разделом и новым оформлением. Кроме того, мы снова порадуем ценителей настоящего аналогового звука выпуском обоих альбомов на виниле.
Ну и, конечно, вас ждет внушительный набор эксклюзивных акций. Памятные вещи музыкантов, фирменный мерч, доступный только участникам этого проекта, а также кое-что из раритетных изданий прямиком из личного архива группы. Следите за обновлениями, чтобы не упустить ничего важного.
Друзья, только благодаря вашему непосредственному участию наши предыдущие релизы получились настолько качественными. Давайте сделаем это снова! Присоединяйтесь к проекту, и спасибо за поддержку!"
Последним релизом ОМЕЛЫ на текущий момент является EP "Путь к весне", изданный в 2020 году собственными силами музыкантов. В него вошли два новых трека и три римейка песен группы разных лет.
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).