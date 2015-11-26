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ОМЕЛА опубликовали обложку переиздания альбома 'Аура'





Московские фолк-рокеры ОМЕЛА опубликовали обложку переиздания альбома "АУРА", которая украсит выходящее совсем скоро переиздание релиза на CD, а также виниловую пластинку. Автор иллюстрации - Елена Уксусова, оформившая обложки предыдущих работ коллектива.

В пресс-релизе сообщается, что Елена также оформила не только обложку, но и подготовила уникальные арты к каждой композиции в буклете и на вкладках пластинок.





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