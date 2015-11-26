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ОМЕЛА опубликовали новую обложку альбома 'Амальгама Теней'





Московские фолк-рокеры ОМЕЛА опубликовали обложку переиздания альбома "АМАЛЬГАМА ТЕНЕЙ", которая украсит выходящее совсем скоро переиздание релиза. Автор иллюстрации - Елена Уксусова, оформившая обложки предыдущих работ коллектива.В пресс-релизе сообщается, что в основу обновленного оформления легла концепция, которая была задумана для оформления первого издания пластинки, но по ряду причин так и не была реализована ранее.

Как и в случае с переизданием альбома "АУРА", релиз увидит свет на CD и виниле, а также в цифровом виде.





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