Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Добавить
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео группы АРИЯ [44]
*Новый сингл SHININGSTAR [14]
*Новый EP HATECRAFT доступен для прослушивания [2]
*ОМЕЛА опубликовали новую обложку альбома 'Амальгама Теней' [2]
*Новый альбом группы ИКОТКА доступен для прослушивания [1]
[= ||| все новости группы



*Smerdead*



10 июн 2021 : 		 Новая песня SMERDEAD

| - |
|||| сегодня

Новая песня SMERDEAD


*
zoom
*
* *
Погасший маяк, новая песня SMERDEAD, доступна для прослушивания ниже.

Мы пробирались через тайгу, через сёла и города, неся за собой чуму, мы проникли в ваши радиовещатели, но ещё не плавали через море к последним уцелевшим живякам, прячущимся на отдалённых островах... Но теперь и последний остров с последним маяком покорён и опустошён нашей нечистой ордой, в честь чего мы представляем Вам нашу новую песню "Погасший Маяк". О любви, о потере, о смерти...




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 77

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом