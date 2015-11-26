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Новая песня SMERDEAD
Погасший маяк, новая песня SMERDEAD, доступна для прослушивания ниже.
Мы пробирались через тайгу, через сёла и города, неся за собой чуму, мы проникли в ваши радиовещатели, но ещё не плавали через море к последним уцелевшим живякам, прячущимся на отдалённых островах... Но теперь и последний остров с последним маяком покорён и опустошён нашей нечистой ордой, в честь чего мы представляем Вам нашу новую песню "Погасший Маяк". О любви, о потере, о смерти...
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