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5 авг 2021
Новая песня SMERDEAD
"Проклятие русалки", новая песня группы SMERDEAD, доступна для прослушивания ниже.
Много сказов рассказали мы вам о нежити всякой, а о самой опасной позабыли.
Русалки. Они что зомби, только водные, живяка заманят, за ноги утащат в глубь, мозги, да и души съедят – не убежишь. Так что решили мы спеть о них песенку-предупреждение, продолжая нашу романтическую некро-коллекцию. Слушайте и помните: глаз в нашем мире надо востро держать, за каждым углом смерть поджидает!
Под горькой луной в урочище
У тёмной реки
Я встретил своё чудовище,
И так глубоки
Остались во мне её яд и заклятия -
Разум мой поглотил мрак,
Что за напасть на мне, что за проклятие?
Я теперь сам себе враг!
В час роковой повстречал я судьбу -
Нежить речную, русалку мою
Очи сомкнуть мне велела она -
Я же ослушался, в том моя вина
В тот гибельный час под ивою
У тёмной воды
Была ты такой игривою,
Не чуял беды...
Лучше бы ты тогда вглубь утащила вмиг -
Я навсегда бы заснул,
Вечно теперь мне жить, кару твою постиг,
А всё за то, что взглянул!
В час роковой повстречал я судьбу -
Нежить речную, русалку мою
Очи сомкнуть мне велела она -
Я же ослушался, в том моя вина
В час роковой повстречал я судьбу -
Нежить речную, русалку мою
Как же найти её вновь и к устам
Жарко прильнуть, но теперь не глядя?!
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