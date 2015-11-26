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Smerdead







5 авг 2021 : Новая песня SMERDEAD

10 июн 2021 : Новая песня SMERDEAD



5 авг 2021



Новая песня SMERDEAD





"Проклятие русалки", новая песня группы SMERDEAD, доступна для прослушивания ниже.



Много сказов рассказали мы вам о нежити всякой, а о самой опасной позабыли.

Русалки. Они что зомби, только водные, живяка заманят, за ноги утащат в глубь, мозги, да и души съедят – не убежишь. Так что решили мы спеть о них песенку-предупреждение, продолжая нашу романтическую некро-коллекцию. Слушайте и помните: глаз в нашем мире надо востро держать, за каждым углом смерть поджидает!



Под горькой луной в урочище

У тёмной реки

Я встретил своё чудовище,

И так глубоки

Остались во мне её яд и заклятия -

Разум мой поглотил мрак,

Что за напасть на мне, что за проклятие?

Я теперь сам себе враг!



В час роковой повстречал я судьбу -

Нежить речную, русалку мою

Очи сомкнуть мне велела она -

Я же ослушался, в том моя вина



В тот гибельный час под ивою

У тёмной воды

Была ты такой игривою,

Не чуял беды...

Лучше бы ты тогда вглубь утащила вмиг -

Я навсегда бы заснул,

Вечно теперь мне жить, кару твою постиг,

А всё за то, что взглянул!



В час роковой повстречал я судьбу -

Нежить речную, русалку мою

Очи сомкнуть мне велела она -

Я же ослушался, в том моя вина



В час роковой повстречал я судьбу -

Нежить речную, русалку мою

Как же найти её вновь и к устам

Жарко прильнуть, но теперь не глядя?! https://smerdead.bandcamp.com/

<a href="https://smerdead.bandcamp.com/track/single-2021-2">Проклятие русалки [Single 2021] by Smerdead</a>





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