1 сен 2021 : Новая песня NITROVERTS

13 июл 2021 : Новая песня NITROVERTS



Новая песня NITROVERTS





Nitroverts не сбавляют обороты, продолжая отжигать адреналиновой смесью индастриал-рока и бойкой электроники в новом сингле "What's Going On". Проект Арса Fury Weekend с пылким вокалом Yann Zhanchak преподнёс очередной эмоциональный экстаз вслед за пламенным стартом, положенным в сборнике FiXT Radium: Nova. Безудержная энергия и танцевальный драйв "What's Going On" разгонят кровь в жилах самых искушённых слушателей!







