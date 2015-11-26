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*Nitroverts*



1 сен 2021 : 		 Новая песня NITROVERTS

13 июл 2021 : 		 Новая песня NITROVERTS

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Новая песня NITROVERTS


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Nitroverts не сбавляют обороты, продолжая отжигать адреналиновой смесью индастриал-рока и бойкой электроники в новом сингле "What's Going On". Проект Арса Fury Weekend с пылким вокалом Yann Zhanchak преподнёс очередной эмоциональный экстаз вслед за пламенным стартом, положенным в сборнике FiXT Radium: Nova. Безудержная энергия и танцевальный драйв "What's Going On" разгонят кровь в жилах самых искушённых слушателей!




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