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Nitroverts







13 июл 2021 : Новая песня NITROVERTS



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Новая песня NITROVERTS





Проект NITROVERTS, созданный Арсом Fury Weekend и Яном Женчаком, перенимает эстафету FiXT: Radium, продолжая распространять бодрое электроник-рок звучание по миру. Дебютный трек с говорящим названием "Starting Point" задаёт начало огненной серии синглов свежеобразованного дуэта, сплавляющего метал со стилями современной электроники и страстным вокалом.



"Этот трек отлично передаёт все яркие стороны проекта — энергию, драйв, смесь разных стилей, тяжёлые риффы и мощный вокал. Что касается лирической стороны, "Starting Point" — это философская песня о поиске себя и личной борьбе, когда снова приходится всё начинать сначала."







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