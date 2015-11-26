|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новая песня NITROVERTS
Нитроверты продолжают прокладывать свой электро-металлический путь из серии брутальных синглов, на сей раз восполнившись энергией классического ню-метала и индастриала. Лирически же адреналиновая песня "Alienated" демонстрирует, что порой даже самые близкие люди знают друг о друге очень мало, застряв в плену самообмана. |
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).