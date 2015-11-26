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Новая песня NITROVERTS





Нитроверты продолжают прокладывать свой электро-металлический путь из серии брутальных синглов, на сей раз восполнившись энергией классического ню-метала и индастриала. Лирически же адреналиновая песня "Alienated" демонстрирует, что порой даже самые близкие люди знают друг о друге очень мало, застряв в плену самообмана.







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