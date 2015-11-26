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*Psilocybe Larvae*



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30 янв 2008 : 		 PSILOCYBE LARVAE : новый альбом "Non-Existence" уже в продаже

26 янв 2007 : 		 PSILOCYBE LARVAE записали новый альбом

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Обложка и трек-лист нового альбома PSILOCYBE LARVAE


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Питерские melodic doom/death металлисты PSILOCYBE LARVAE опубликовали обложку и трэклист нового релиза, который получил название “Where Silence Dwells”. При оформлении альбома были использованы работы испанского фотографа Paco Garzón. Запись проходила в различных студиях Санкт-Петербурга под руководством Дениса Лукьянова, сведением занимался Дмитрий Васильев в Москве, а мастеринг был выполнен известным инженером Thomas Eberger в Stockholm Mastering. В записи приняли участие гостевые музыканты: Alexey Lexx (Zero Cold, ex- Vergeltung) - сэмплы, Анастасия Скворцова (Nebulae Come Sweet) - виолончель, Мария Лебедева (Troll Bends Fir) - скрипка, Алексей Курасов (Theodor Bastard) – перкуссия.

Трек-лист:

1. THE FLAME OF DYING LIFE
2. RUN TO NOWHERE
3. GHOST IN THE ROOM
4. INNER DARKNESS
5. DEAD DREAMS
6. SORVALI CEMETERY
7. SILENT SPHINX
8. THE FALL OF ICARUS
9. ENCOUNTER WITH NOTHINGNESS
10. WHERE SILENCE DWELLS

Альбом планируется к выходу в декабре этого года. Более подробная информация последует в ближайшее время.

В цифровом виде альбом уже доступен для предзаказа на Bandcamp




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