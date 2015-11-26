|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новое видео ВИТАЛИЯ ДУБИНИНА
"Русский сон", новое видео ВИТАЛИЯ ДУБИНИНА, доступно для просмотра ниже. Этот трек будет включен в сольную работу, выход которой намечен на следующий год.
Музыка/слова: Виталий Дубинин / Маргарита Пушкина
Виталий Дубинин – вокал, бас
Михаил Бугаев – гитара
Сергей Маврин – гитара
Закк Хемма – барабаны
|
|
Alias
AlexTronenko
А по треку да действтительно нормально, только текст Пушкиной как всегда какойто блевотой отдает
father
nabastak_
xRReth
оффтоП.С. Приятно удивлен песенкой, честно говоря
Ed Hunter
Sting
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).