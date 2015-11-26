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Dubinin







26 ноя 2021 : Новое видео ВИТАЛИЯ ДУБИНИНА



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Новое видео ВИТАЛИЯ ДУБИНИНА





"Русский сон", новое видео ВИТАЛИЯ ДУБИНИНА, доступно для просмотра ниже. Этот трек будет включен в сольную работу, выход которой намечен на следующий год.



Музыка/слова: Виталий Дубинин / Маргарита Пушкина



Виталий Дубинин – вокал, бас

Михаил Бугаев – гитара

Сергей Маврин – гитара

Закк Хемма – барабаны







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