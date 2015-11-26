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*Dubinin*



26 ноя 2021 : 		 Новое видео ВИТАЛИЯ ДУБИНИНА

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Новое видео ВИТАЛИЯ ДУБИНИНА


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"Русский сон", новое видео ВИТАЛИЯ ДУБИНИНА, доступно для просмотра ниже. Этот трек будет включен в сольную работу, выход которой намечен на следующий год.

Музыка/слова: Виталий Дубинин / Маргарита Пушкина

Виталий Дубинин – вокал, бас
Михаил Бугаев – гитара
Сергей Маврин – гитара
Закк Хемма – барабаны




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Alias


26 ноя 2021, 15:31		Очень даже хорошо!

AlexTronenko


26 ноя 2021, 15:37		Подписан на инстаграмм Дубинина, постоянно посты выкладывает как с Мавриным тусуется. вот еще альбом вместе записали. Если вдруг Попов сольется, полюбому Маврик в Арию вернется ))
А по треку да действтительно нормально, только текст Пушкиной как всегда какойто блевотой отдает

father


26 ноя 2021, 15:38		Да уж, удивил так удивил, у сольного Дуба и трек, и видос, и звучание, и исполнение лучше, чем у Арии и Кипелова за последние много лет. Даже по вокалу в принципе всё в кассу, презабавно получилось. Надеюсь, на целый альбом запала хватит.

nabastak_


26 ноя 2021, 15:41		Как вокалист чот так.. голос приятный, но не более.

xRReth


26 ноя 2021, 16:39		Там у Kid Rock новое видео с рэпкором, а вы тут про Дубинина новости постите. Скатился ДС, уже Арея в почёте.

оффтоП.С. Приятно удивлен песенкой, честно говоря

Ed Hunter


26 ноя 2021, 16:46		Блин, все конечно здорово, вокал у него отличный, но какой-то слишком мягкий что ли. И текст как будто Пушкина нашла черновики отбракованные Черным кофе в 80-х.

Sting


26 ноя 2021, 16:54		Лексеич по красоте всё оформил! ) Главное чтоб на АРИЮ идей осталось)


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