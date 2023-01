сегодня



ВИТАЛИЙ ДУБИНИН выпустит новый ЕР



ВИТАЛИЙ ДУБИНИН опубликовал следующее сообщение:



Послесловие к моему первому сольнику – мини-альбом, получивший соответствующее название – «Бал-Маскарад. Постскриптум».



На этой пластинке представлены 7 композиций:



- Англоязычная версия песни «Бес в твоих глазах» – «Evil In Your Eyes»



- Два инструментала – «Еvil In Your Eyes» и «Русский сон»



- «Следуй за мной» в аутентичной аранжировке (на стихи Александра Елина, в 2002 году эта песня была написана для группы Химера)



- «Письмена в облаках» (на стихи Маргариты Пушкиной, ранее выходившая на одном из релизов проекта Margenta)



- «Наполеон» без оркестра



- Особое внимание хочется обратить на новый вариант песни «Здесь и сейчас», которая была записана в компании моих друзей рок-музыкантов. Их имена вы узнаете 3 февраля, когда выйдет видеоклип!

Слушайте Evil In Your Eyes — Виталий Дубинин на Яндекс Музыке





