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ВИТАЛИЙ ДУБИНИН о песне "Русский сон"
ВИТАЛИЙ ДУБИНИН рассказал о том, как появилась новая композиция "Русский сон":
За то долгое время, что я пишу музыку, у меня появилось некоторое количество песен, которые по той или иной причине не подошли для Арии. Я давно хотел записать их, чтобы они не пропали, но как-то не мог решиться начать это делать. И когда весной 2020 года объявили повсеместный локдаун, я понял, что другого такого случая не будет и решил начать работать над сольным альбомом.
Когда я собрал и подготовил демо-записи, встал вопрос о кандидатуре гитариста. Музыкантов Арии я по понятной причине привлекать не хотел, иначе это бы выглядело не совсем как сольный альбом. Сейчас очень много талантливых гитаристов, которые прекрасно записываются в студии, но мне хотелось пригласить не просто сессионного музыканта, а человека, который стал бы моим соратником в работе над всем альбомом. Я не долго раздумывал над тем, кто мог бы им быть, и сразу для себя решил, что надо пригласить Михаила Бугаева, с которым я не только был знаком, но и работал вместе в Арии, когда он заменял болеющего тогда Владимира Холстинина. Михаил нравится мне своей музыкальностью, манерой игры, скрупулезностью исполнения, да и просто своим характером! В апреле прошлого года я сказал ему, что хочу писать альбом и буду очень рад, если он присоединится ко мне в этом деле. К моей большой радости, он согласился. Мы достаточно быстро довели до ума мои демо-записи, обновив и дополнив их гитарными партиями Михаила, окончательно утвердили барабаны и клавиши. Причём работа протекала очень быстро и продуктивно, чем напомнила мне то, как мы делали это в Арии в 80-х. К тому же за это время мы даже написали несколько песен в соавторстве, которые тоже войдут в альбом.
У песни «Русский сон» не очень простая история. Маргарита Пушкина написала эти стихи ещё в 2009 году и спустя пару лет, в 2011, показала их мне без особой надежды, что я напишу музыку – ведь обычно мы работаем с ней в обратном порядке: сначала музыка, потом стихи. И действительно, несмотря на то, что стихи мне очень понравились, музыка родилась далеко не сразу. Прошло довольно много времени, наверное около года, прежде чем я, в очередной раз взглянув на текст, написал музыку к куплетам. Но с музыкальной точки зрения в песне не хватало припева, вернее – кульминации, того, что подытоживало бы всё повествование. И у меня довольно быстро родилась музыка на эту часть. Я рассказал Маргарите чем мне хочется дополнить то, что уже имелось, показал ей размер, на который надо было это написать и, к моему удивлению, она через несколько часов прислала готовый вариант припева! Только после этого я показал ей демо того, что получилось! И в таком виде песня ждала своего часа до прошлого года.
Когда аранжировки к этой и другим песням были готовы, настало время задуматься о том, кто будет записывать барабаны на альбоме. Михаил предложил послушать Закка Хемму, очень опытного студийного и, конечно, не только студийного барабанщика. Мы отдали ему демо к песням и через несколько дней приехали к нему на репетиционную базу, чтобы послушать и посмотреть его «в деле». То, что мы услышали, нам очень понравилось, и было решено приступать к записи. Закк попросил неделю на шлифовку своих партий, затем мы провели втроём одну репетицию, расставили последние акценты и пришли на студию к Максиму Самосвату, благо она находится в одном помещении с базой Арии. Ещё во время работы над альбомом я попросил Макса быть саунд-продюсером будущего альбома и получил положительный ответ. Мы даже вместе обсуждали с ним кандидатуру гитариста, и Максим поддержал то, что я пригласил Михаила.
Записали барабаны, бас и гитары достаточно быстро, результат всем нравился, но для песни «Русский сон» у меня появилась идея привнести дополнительную краску в музыку и пригласить сыграть соло Сергея Маврина. Михаил со мной согласился, добавив, что стиль Сергея должен органично вписаться в ту гармонию, которая была в песне. Я позвонил Сергею и предложил сыграть соло, он согласился, очень красиво сыграл и записал. Максим сделал сведение, и песня приобрела своё окончательное звучание.
Почему первым синглом стала песня «Русский сон»? Наверное, потому что она достаточно необычна по музыке – этакая смесь русского романса и heavy metal с элементами doom, и в ней очень красивые стихи! А в целом по ней можно судить о том, каким должен получиться будущий альбом.
Я очень рад тому, что получилось и благодарен всем, кто причастен к созданию этой песни!
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