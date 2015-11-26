Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Добавить
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ВИТАЛИЯ ДУБИНИНА [37]
*Новый альбом группы ХРЕН доступен для прослушивания [25]
*Новый альбом группы МАВРИН доступен для прослушивания [22]
*Новое видео JANE AIR [11]
*Новое видео ГРАН-КУРАЖЪ [11]
[= ||| все новости группы



*Багровый Фантомас*



10 дек 2021 : 		 Новый альбом БАГРОВЫЙ ФАНТОМАС доступен для прослушивания

| - |
|||| сегодня

Новый альбом БАГРОВЫЙ ФАНТОМАС доступен для прослушивания


*
zoom
*
* *
"Электрические жирафы", новый альбом группы БАГРОВЫЙ ФАНТОМАС, доступен для прослушивания ниже.

Группа "Багровый Фантомас" из вселенной сериала Антона Лапенко выпустила альбом, датированный 1986 годом. Все выдержанно в стилистике советского хэви-метала - от обложки до названия песен "Тайна грязного герцога", "Сон купца", "История, написанная сердцем".

Участники группы «Багровый Фантомас» являются персонажами интернет-сериала «Внутри Лапенко», выходящего на YouTube с декабря 2019 года. К настоящему моменту сериал насчитывает три сезона. Роли участников «Багрового Фантомаса», равно, как и других персонажей сериала, играет Антон Лапенко. Режиссер — Алексей Смирнов.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Crane76


10 дек 2021, 18:11		Ну не, на советский митол не тянет, звучит слишком хорошо

resurgamresponses


10 дек 2021, 18:26		обложка психодельная )


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 229

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом