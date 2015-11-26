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Новый альбом БАГРОВЫЙ ФАНТОМАС доступен для прослушивания





"Электрические жирафы", новый альбом группы БАГРОВЫЙ ФАНТОМАС, доступен для прослушивания ниже.



Группа "Багровый Фантомас" из вселенной сериала Антона Лапенко выпустила альбом, датированный 1986 годом. Все выдержанно в стилистике советского хэви-метала - от обложки до названия песен "Тайна грязного герцога", "Сон купца", "История, написанная сердцем".



Участники группы «Багровый Фантомас» являются персонажами интернет-сериала «Внутри Лапенко», выходящего на YouTube с декабря 2019 года. К настоящему моменту сериал насчитывает три сезона. Роли участников «Багрового Фантомаса», равно, как и других персонажей сериала, играет Антон Лапенко. Режиссер — Алексей Смирнов.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/19157256'>Электрические жирафы</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/13661663'>Багровый Фантомас</a> на Яндекс.Музыке





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