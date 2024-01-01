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Новая песня группы БАГРОВЫЙ ФАНТОМАС



Крот-телепат, новая песня группы БАГРОВЫЙ ФАНТОМАС, доступен для прослушивания ниже.



«Крот-телепат» - песня с шестого альбома группы «Багровый Фантомас», записанного во время путешествия на передвижной студии Sapogov Records по Подболотскому краю осенью 1994 года.



Сюжет песни основан на крайне драматичных событиях, произошедших в окрестностях Свинцовых болот. Из-за поломки транспорта коллектив расположился на вынужденную стоянку, и фронтмен группы Роза Робот решил в одиночку прогуляться по лесу в поисках вдохновения. Почувствовав голод, Роза съел несколько плодов ртутного куста, растущего в этой местности. Под действием ягод и свинцового дурмана музыкант испытал эзотерическое видение, в котором ему явилось существо, напоминавшее крота. По словам Розы, крот имел телепатические способности, источал могущество и спокойствие и поражал красотой своих штанов, сделанных из мерцающей змеиной кожи. Крот и Роза перемещались во всевозможных измерениях в поисках ответов на вопросы мироздания, а затем побратались на крови: слив свою кровь в серебряную чашу и выпив ее, они соединились в единую сущность и продолжили путешествие в глубины сознания… Спустя три часа бас-гитарист Червь нашел Розу Робота на болотах без сознания, обнимающего пень. Пытаясь помочь другу, Червь отнес фронтмена на стоянку, но неожиданно очнувшись, Роза в состоянии измененного сознания увидел вместо бас-гитариста огромного стального червя, пытающегося его сожрать. Схватив гитару, Роза ударил ею Червя и с победными криками начал бегать по лагерю, пока не был схвачен другими участниками группы.



Находясь под большим впечатлением от пережитого, Роза Робот на следующий день написал песню «Крот-телепат».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/31351362'>Крот-телепат</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/13661663'>Багровый Фантомас</a> на Яндекс Музыке





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