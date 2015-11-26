Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Добавить
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ВИТАЛИЯ ДУБИНИНА [37]
*Новый альбом группы ХРЕН доступен для прослушивания [25]
*Новый альбом группы МАВРИН доступен для прослушивания [22]
*Новое видео JANE AIR [11]
*Новое видео ГРАН-КУРАЖЪ [11]
[= ||| все новости группы



*Kuwalda*



10 дек 2021 : 		 Новое видео группы КУВАЛДА

2 дек 2021 : 		 Кавер-версия SEPULTURA от группы КУВАЛДА

21 сен 2020 : 		 Кавер-версия LOBODA от музыкантов группы КУВАЛДА

28 июл 2020 : 		 Кавер-версия SLAYER от музыкантов КУВАЛДА

2 фев 2018 : 		 Новые песни группы КУВАЛДА

13 ноя 2009 : 		 КУВАЛДА: новый видеоклип

19 авг 2009 : 		 Подробности о новом альбоме группы КУВАЛДА

| - |
|||| сегодня

Новое видео группы КУВАЛДА


*
zoom
*
* *
Группа КУВАЛДА представила очередное новое видео на легендарную песню "Бетономешалка", оно считается обновленной версией клипа, который вышел еще в 2001 году. В клипе принимали участие: Сергей Любавин (вокал), Никита Минеев (бас-гитара), Александр Рудаков (гитара), Александр Ветхов (барабаны) на данный момент состав группы выглядит именно так и активно ведется работа над четвертым полноформатным альбомом, который получил название "Парад нечистой силы", выход которого намечен на 2022 год.




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

nabastak_


10 дек 2021, 13:36		АААааа !!!

rassol


10 дек 2021, 14:36		Старый вариант лучше.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 213

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом