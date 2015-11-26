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Новое видео группы КУВАЛДА





Группа КУВАЛДА представила очередное новое видео на легендарную песню "Бетономешалка", оно считается обновленной версией клипа, который вышел еще в 2001 году. В клипе принимали участие: Сергей Любавин (вокал), Никита Минеев (бас-гитара), Александр Рудаков (гитара), Александр Ветхов (барабаны) на данный момент состав группы выглядит именно так и активно ведется работа над четвертым полноформатным альбомом, который получил название "Парад нечистой силы", выход которого намечен на 2022 год.







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