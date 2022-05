сегодня



Новое видео группы КУВАЛДА



Наше видео о нечистой силе. Парад нечистой силы -- Заглавная песня с нового альбома - имеющего одноимённое название. Нечистая сила не дремлет, но и мы всегда начеку, готовы вступить в нелёгкую схватку и об этом наша новая песня (наш новый трек), с грядущего альбома. Надеюсь,что посмотрев нарезку фрагментов из фильмов о нечистой силе = сопровождающую наш новый аудио трек - многие пересмотрят эти замечательные фильмы вновь, а, кто-то посмотрит их впервые, и насладится этими шедеврами мирового кинематографа.



В клипе были использованы отрывки из:



1) Ворон 1994 | The Crow

2) Армия тьмы 1992 | Army of Darkness

3) Ван Хельсинг 2004 | Van Helsing

4) Другой мир 2003 | Underworld

5) Шесть демонов Эмили Роуз 2005 | The Exorcism of Emily Rose

6) Обитель зла 2002 | Resident evil

7) От заката до рассвета 1996 | From Dusk till Dawn

8) Восставший из ада 1987 | Hellraiser http://www.kuwalda.com







