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*ВИТАЛИЙ ДУБИНИН представил новый сингл 19
*Новое видео IMPERIAL AGE 13
*Новая песня группы БРАТСТВО БОБРА 9
*Концертное видео группы ГРОБОВАЯ ДОСКА 9
*Новое видео группы ЛЁДЪ 5
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Kuwalda

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Новое видео группы КУВАЛДА



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Наше видео о нечистой силе. Парад нечистой силы -- Заглавная песня с нового альбома - имеющего одноимённое название. Нечистая сила не дремлет, но и мы всегда начеку, готовы вступить в нелёгкую схватку и об этом наша новая песня (наш новый трек), с грядущего альбома. Надеюсь,что посмотрев нарезку фрагментов из фильмов о нечистой силе = сопровождающую наш новый аудио трек - многие пересмотрят эти замечательные фильмы вновь, а, кто-то посмотрит их впервые, и насладится этими шедеврами мирового кинематографа.

В клипе были использованы отрывки из:

1) Ворон 1994 | The Crow
2) Армия тьмы 1992 | Army of Darkness
3) Ван Хельсинг 2004 | Van Helsing
4) Другой мир 2003 | Underworld
5) Шесть демонов Эмили Роуз 2005 | The Exorcism of Emily Rose
6) Обитель зла 2002 | Resident evil
7) От заката до рассвета 1996 | From Dusk till Dawn
8) Восставший из ада 1987 | Hellraiser




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