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*Kuwalda*



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Музыканты группы КУВАЛДА представили новый сингл


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Проект IVANDAVOVAN, в состав которого входят Владимир Мартынкин (КУВАЛДА) и Иван Алёшин (КУВАЛДА, Solar Fuse), представили новый сингл "Los Alamos". Партии ударных для композиции записал Апонепу, а за текст отвечал Сергей Любавин (КУВАЛДА).

Лос-Аламос— город в штате Нью-Мексико, США, который признан местом разработки и создания атомной бомбы — основной цели Проекта Манхэттен во время Второй мировой войны.



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