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*Sergey Mavrin*



1 дек 2021 : 		 Новая песня группы МАВРИН

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5 фев 2021 : 		 Новая песня Дубинин - МАВРИН

9 май 2017 : 		 Новый альбом СЕРГЕЙ МАВРИН доступен для прослушивания

8 фев 2016 : 		 Из группы МАВРИН уходит вокалист

21 май 2015 : 		 Новый альбом МАВРИН доступен для прослушивания

13 апр 2015 : 		 Тизер нового альбома МАВРИН

3 дек 2014 : 		 Группа МАВРИН собирает средства на выпуск нового альбома

5 фев 2014 : 		 Группа МАВРИН приступила к работе над альбомом

16 апр 2013 : 		 Музыкантов группы МАВРИН избили и ограбили в Магнитогорске

13 ноя 2010 : 		 Группа "Маврин" выпускает новый альбом "Моя Свобода" в ноябре

30 сен 2010 : 		 МАВРИН: Новый альбом "Моя Свобода"

23 янв 2010 : 		 Новый сингл Сергея Маврина

29 июн 2009 : 		 МАВРИН : Новая песня в сети

17 июн 2009 : 		 Сергей Маврин завел блог

7 фев 2008 : 		 Сергей Маврин обьявил новый состав группы

10 янв 2008 : 		 Потери в составе группы МАВРИН

18 май 2007 : 		 Инструментальный альбом СЕРГЕЯ МАВРИНА выйдет в июне

24 янв 2007 : 		 Готовится концертный альбом Сергея Маврина

7 сен 2006 : 		 СЕРГЕЙ МАВРИН объявил трек-лист концертного альбома

27 мар 2006 : 		 СЕРГЕЙ МАВРИН: новый альбом, автограф-сессия

9 авг 2005 : 		 В группе МАВРИК новый вокалист

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Новая песня группы МАВРИН


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"Время строит мой путь", новая песня группы МАВРИН, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Иди и смотри".



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

father


1 дек 2021, 17:05		А мне в почту уже ссылочка на весь альбом прилетела:)

Denza


1 дек 2021, 17:56		Не жду от альбома ничего хорошего, но так и быть послушаю разок вдруг удивит СК


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