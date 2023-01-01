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ВАЛЕРИЙ КИПЕЛОВ стал заслуженным артистом России
96
Новая песня группы ГРОБОВАЯ ДОСКА
7
Новый альбом МЕЩЕРА доступен для прослушивания
5
Новое видео группы АРКОНА
5
Концертное видео группы СЛОТ
4
Концертное видео группы CATHARSIS
3
Новый альбом GLOOSH
2
Johnny Gioeli в новой песни проекта РАССВЕТОВ
1
Новый альбом INFILTRATION доступен для прослушивания
1
Концертное видео SLAUGHTER TO PREVAIL
1
Фраза, имя группы
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ВАЛЕРИЙ КИПЕЛОВ стал заслуженным артистом России
96
Новая песня группы ГРОБОВАЯ ДОСКА
7
Новый альбом МЕЩЕРА доступен для прослушивания
5
Новое видео группы АРКОНА
5
Концертное видео группы СЛОТ
4
все новости группы
Sergey Mavrin
Россия
Hard Rock
Heavy Metal
Instrumental
http://www.mavrick.ru
VK.com:
http://vk.com/mavrin_official
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Mavrin/179357432102305
23 июн 2023
:
Новый сингл группы МАВРИН
3 дек 2021
:
Новый альбом группы МАВРИН доступен для прослушивания
1 дек 2021
:
Новая песня группы МАВРИН
22 окт 2021
:
Семплы новых песен группы МАВРИН
5 фев 2021
:
Новая песня Дубинин - МАВРИН
9 май 2017
:
Новый альбом СЕРГЕЙ МАВРИН доступен для прослушивания
8 фев 2016
:
Из группы МАВРИН уходит вокалист
21 май 2015
:
Новый альбом МАВРИН доступен для прослушивания
13 апр 2015
:
Тизер нового альбома МАВРИН
3 дек 2014
:
Группа МАВРИН собирает средства на выпуск нового альбома
5 фев 2014
:
Группа МАВРИН приступила к работе над альбомом
16 апр 2013
:
Музыкантов группы МАВРИН избили и ограбили в Магнитогорске
13 ноя 2010
:
Группа "Маврин" выпускает новый альбом "Моя Свобода" в ноябре
30 сен 2010
:
МАВРИН: Новый альбом "Моя Свобода"
23 янв 2010
:
Новый сингл Сергея Маврина
29 июн 2009
:
МАВРИН : Новая песня в сети
17 июн 2009
:
Сергей Маврин завел блог
7 фев 2008
:
Сергей Маврин обьявил новый состав группы
10 янв 2008
:
Потери в составе группы МАВРИН
18 май 2007
:
Инструментальный альбом СЕРГЕЯ МАВРИНА выйдет в июне
24 янв 2007
:
Готовится концертный альбом Сергея Маврина
7 сен 2006
:
СЕРГЕЙ МАВРИН объявил трек-лист концертного альбома
27 мар 2006
:
СЕРГЕЙ МАВРИН: новый альбом, автограф-сессия
9 авг 2005
:
В группе МАВРИК новый вокалист
сегодня
Новый сингл группы МАВРИН
Запрещённая реальность-2023, новый сингл группы МАВРИН, доступен для прослушивания ниже.
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет