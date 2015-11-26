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Новый альбом группы МАВРИН доступен для прослушивания
"Иди и смотри", новый альбом группы МАВРИН, доступен для прослушивания ниже.
Трек-лист:
1. Иди и смотри (Маврин)
2. Безумец (Маврин – Балашова/Маврин)
3. Мне хватит сил (Маврин – Балашова)
4. Лететь (Маврин/Колчин – Балашова)
5. За северным ветром (Маврин/Колчин–Балашова/Маврин)
6. Спи, моя звезда (Маврин – Балашова)
7. Дальше горизонт(Маврин/Колчин – Балашова)
8. Время строит мой путь (Маврин)
9. Come back to me, my soul (Маврин)
10. Всё не зря (Маврин)
11. Новая Эра (Маврин/Дубинин)
12. Странное танго /bonus track/ (Маврин)
🔺 *9 - в произведении использованы вариации на темы английского композитора Генри Пёрселла
Состав:
🔹Евгений Колчин – вокал
🔹Данила Наумов – барабаны
🔹Юрий Алексеев – ритм гитара
🔹Сергей Маврин – соло/ритм гитары, акустика, клавиши, бас
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