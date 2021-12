сегодня



Новый альбом группы МАВРИН доступен для прослушивания





"Иди и смотри", новый альбом группы МАВРИН, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



1. Иди и смотри (Маврин)

2. Безумец (Маврин – Балашова/Маврин)

3. Мне хватит сил (Маврин – Балашова)

4. Лететь (Маврин/Колчин – Балашова)

5. За северным ветром (Маврин/Колчин–Балашова/Маврин)

6. Спи, моя звезда (Маврин – Балашова)

7. Дальше горизонт(Маврин/Колчин – Балашова)

8. Время строит мой путь (Маврин)

9. Come back to me, my soul (Маврин)

10. Всё не зря (Маврин)

11. Новая Эра (Маврин/Дубинин)

12. Странное танго /bonus track/ (Маврин)



🔺 *9 - в произведении использованы вариации на темы английского композитора Генри Пёрселла



Состав:



🔹Евгений Колчин – вокал

🔹Данила Наумов – барабаны

🔹Юрий Алексеев – ритм гитара

🔹Сергей Маврин – соло/ритм гитары, акустика, клавиши, бас http://www.mavrick.ru







