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*Sergey Mavrin*



3 дек 2021 : 		 Новый альбом группы МАВРИН доступен для прослушивания

1 дек 2021 : 		 Новая песня группы МАВРИН

22 окт 2021 : 		 Семплы новых песен группы МАВРИН

5 фев 2021 : 		 Новая песня Дубинин - МАВРИН

9 май 2017 : 		 Новый альбом СЕРГЕЙ МАВРИН доступен для прослушивания

8 фев 2016 : 		 Из группы МАВРИН уходит вокалист

21 май 2015 : 		 Новый альбом МАВРИН доступен для прослушивания

13 апр 2015 : 		 Тизер нового альбома МАВРИН

3 дек 2014 : 		 Группа МАВРИН собирает средства на выпуск нового альбома

5 фев 2014 : 		 Группа МАВРИН приступила к работе над альбомом

16 апр 2013 : 		 Музыкантов группы МАВРИН избили и ограбили в Магнитогорске

13 ноя 2010 : 		 Группа "Маврин" выпускает новый альбом "Моя Свобода" в ноябре

30 сен 2010 : 		 МАВРИН: Новый альбом "Моя Свобода"

23 янв 2010 : 		 Новый сингл Сергея Маврина

29 июн 2009 : 		 МАВРИН : Новая песня в сети

17 июн 2009 : 		 Сергей Маврин завел блог

7 фев 2008 : 		 Сергей Маврин обьявил новый состав группы

10 янв 2008 : 		 Потери в составе группы МАВРИН

18 май 2007 : 		 Инструментальный альбом СЕРГЕЯ МАВРИНА выйдет в июне

24 янв 2007 : 		 Готовится концертный альбом Сергея Маврина

7 сен 2006 : 		 СЕРГЕЙ МАВРИН объявил трек-лист концертного альбома

27 мар 2006 : 		 СЕРГЕЙ МАВРИН: новый альбом, автограф-сессия

9 авг 2005 : 		 В группе МАВРИК новый вокалист

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Новый альбом группы МАВРИН доступен для прослушивания


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"Иди и смотри", новый альбом группы МАВРИН, доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист:

1. Иди и смотри (Маврин)
2. Безумец (Маврин – Балашова/Маврин)
3. Мне хватит сил (Маврин – Балашова)
4. Лететь (Маврин/Колчин – Балашова)
5. За северным ветром (Маврин/Колчин–Балашова/Маврин)
6. Спи, моя звезда (Маврин – Балашова)
7. Дальше горизонт(Маврин/Колчин – Балашова)
8. Время строит мой путь (Маврин)
9. Come back to me, my soul (Маврин)
10. Всё не зря (Маврин)
11. Новая Эра (Маврин/Дубинин)
12. Странное танго /bonus track/ (Маврин)

🔺 *9 - в произведении использованы вариации на темы английского композитора Генри Пёрселла

Состав:

🔹Евгений Колчин – вокал
🔹Данила Наумов – барабаны
🔹Юрий Алексеев – ритм гитара
🔹Сергей Маврин – соло/ритм гитары, акустика, клавиши, бас




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