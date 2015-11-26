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Новая песня ETHIR ANDUIN





"Igänvihand Koiv", новая песня ETHIR ANDUIN, доступна для прослушивания ниже. 1 октября наступает “Чужое Время” (Veraz Aig)! По вепсским преданиям, это пора, когда Лиеккиё становится полновластным и грозным хозяином леса. Так же оно знаменует приход зимы, именно тогда случаются события нашей новой песни. Те, кто близко знаком с финно-угорской культурой и деревенскими сказаниями северо-запада России, понимают, что эти истории порой соперничают своим мистическим ужасом, с плодами творчества Стивена Кинга.



Называется трек: "IGÄNVIHAND KOIV", что в переводе с вепсского, как "Вечнозелёная Берёза". Леса, покрытые сверкающим покрывалом белых снегов, скованные в лёд озёра и болота, прячут от человеческого взора, в своих глухих уголках, необъяснимые, мистические и временами ужасные тайны, которые сложно постичь трезвым умом. Местный деревенский фольклор всегда был богат подобными историями и кажется, у нас получилось передать эту зловещую атмосферу, раскрыв новые грани в творчестве ETHIR ANDUIN!







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