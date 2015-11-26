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Новый ЕР ETHIR ANDUIN доступен для прослушивания





EP альбом, включающий в себя три предыдущих сингла с обновленным звучанием и два совершенно новых трека.



Пять абсолютно разных песен с разной атмосферой, лирикой, структурой и настроением. Но единые в одной концепции.



За гранью понимания действительности ( у всех она разная, как и восприятие подобного) за этим "тёмным" заслоном, таится неизведанное. Для кого-то это смерть, а для кого-то душевные муки, что ледяным ядом травят сознание, отравляя жизнь и превращая её в кошмар. А может быть это просто мрачная былина, что началась за долго до нас, и кончится лишь, когда потухнет жизнь в последнем живом организме на этой планете. Или всё это безумный бред, потерявшего над собой контроль безумца, который, как жуткий пророк вещает о конце мирозданья, повторяя шепот льющийся в уши, заполняющий всё сознание, из-за этой "стены" что зовётся смерть/безвременье/пустота/конец/начало/вечность/ничто.



В данном опусе приняли участие:



Дарья Ивлицкая - вокал ( track 1 )

Veralden Olmai - вокал, текст ( track 2 )

Павел Sartre - вокал (track 1,3) текст ( track 3)

Деметр Грэйл - вокал ( track 4 )

Антон Федеха - текст ( track 4 )

Алексей Веселов - вся музыка и аранжировки, текст ( track 1 ) http://ethiranduin.narod.ru







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