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*Ethir Anduin*



1 фев 2022 : 		 Новый ЕР ETHIR ANDUIN доступен для прослушивания

2 дек 2021 : 		 Новая песня ETHIR ANDUIN

23 авг 2021 : 		 Новая песня ETHIR ANDUIN

4 фев 2021 : 		 Новый сингл ETHIR ANDUIN

2 июл 2019 : 		 Новое видео ETHIR ANDUIN

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Новый ЕР ETHIR ANDUIN доступен для прослушивания


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EP альбом, включающий в себя три предыдущих сингла с обновленным звучанием и два совершенно новых трека.

Пять абсолютно разных песен с разной атмосферой, лирикой, структурой и настроением. Но единые в одной концепции.

За гранью понимания действительности ( у всех она разная, как и восприятие подобного) за этим "тёмным" заслоном, таится неизведанное. Для кого-то это смерть, а для кого-то душевные муки, что ледяным ядом травят сознание, отравляя жизнь и превращая её в кошмар. А может быть это просто мрачная былина, что началась за долго до нас, и кончится лишь, когда потухнет жизнь в последнем живом организме на этой планете. Или всё это безумный бред, потерявшего над собой контроль безумца, который, как жуткий пророк вещает о конце мирозданья, повторяя шепот льющийся в уши, заполняющий всё сознание, из-за этой "стены" что зовётся смерть/безвременье/пустота/конец/начало/вечность/ничто.

В данном опусе приняли участие:

Дарья Ивлицкая - вокал ( track 1 )
Veralden Olmai - вокал, текст ( track 2 )
Павел Sartre - вокал (track 1,3) текст ( track 3)
Деметр Грэйл - вокал ( track 4 )
Антон Федеха - текст ( track 4 )
Алексей Веселов - вся музыка и аранжировки, текст ( track 1 )




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Black Lotus


1 фев 2022, 02:16		Крутой парняга.


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