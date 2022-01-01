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Новый альбом BIOPSYHOZ доступен для прослушивания



Осознание, новый альбом группы BIOPSYHOZ, доступен для прослушивания ниже.



VIII период, получивший название «Осознание», является прямым идеологическим продолжением вышедшего в 2016 году номерного VII периода «Касание». На создание альбома ушло порядка пяти лет, и за это время была проделана большая работа, альбом представляет 24 трека повествующих о сломе концепции понимания мироустройства, о пробуждении и осознании себя, о ловушках системы и ее опустошающем воздействии на жизнь человечества и Земли в целом, когда нужно сказать об окружающем нас мире и неизбежной расплате, жёстко и понятно. «Мир меняется, меняя нас самих и наши ценности. Для обретения спокойствия, счастья и гармонии Вам необходимо проснуться и осознать себя и происходящее вокруг. О пробуждении и системе тотального контроля повествует VIII период. Если вы откроете тексты песен отдельно, то увидите насколько объёмная и сложная работа была проделана. И я надеюсь, найдя своего слушателя, пластинка поможет заполнить пустоты самоосознания», - говорит создатель и идеолог проекта Сергей Шубин. Обложка альбома была создана независимым талантливым художником Cheng Chu. Если присмотреться к арту предыдущего релиза Reincarnation 2021 оформленного им же, то можно увидеть прямую взаимосвязь и концептуальное развитие визуальной части. Большинство песен, вошедших в альбом, на протяжении 5 лет публиковались как синглы и уже известны поклонникам, но специально к альбому их пересвели и сделали общий мастеринг, объединив вместе в общий концепт для наилучшего отражения атмосферы и напряжения в сплетении текстов с музыкой.

Biopsyhoz сегодня - это очень сильная и сложная музыка, в которую вложено много смысла, сил и средств, с хорошо узнаваемым звучанием в лучших традициях industrial, и переплетением разнообразных стилей от IDM до EBM, от Experimental до Hard Trance, Psychodelic, Ambient и Noise, на самом высоком профессиональном уровне исполнения делают 105-минутную компиляцию из 24 треков поистине ярким и значимым событием в развитии российской электронной сцены.



В поддержку альбома группа объявляет о возобновлении концертной деятельности и приглашает всех своих поклонников стать причастными к музыкальному звуковому и световому откровению на концертах в Санкт-Петербурге 9 октября в клубе «Космонавт», и в Москве 20 октября, в «Главклубе».



«Живые концерты Biopsyhoz — это невероятная, потрясающая силой экспрессия погружения в мир звука и зрелища. Ты чувствуешь каждой клеткой тела, как крутится калейдоскоп эмоций внутри тебя. Ты одномоментно умираешь и рождаешься десятки раз за концерт, погружаясь в трагедию человеческой сущности: в боль, ненависть, безысходность, страх. Перед тобой открывается мир без розовых очков, и золотого напыления приторных слов. Ты видишь его грязным, тошнотворным, жёстким, словно дилдо, обернутое наждачной бумагой. Ты растворяешься в этом безумии, бьешься в пароксизме восторга, взлетаешь и падаешь снова и снова. Да, Биопсихоз — это то, что нужно видеть своими глазами!» - такие отзывы оставляют люди побывавшие на концертах Biopsyhoz.



В этом году вас так же ждёт жёсткий и беспощадный микс из изощрённой электроники, ядовитых вокалов, гитарных рифов и грохота ударных, с ярким световым и костюмированным шоу. http://biopsyhoz.com/

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