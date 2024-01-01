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Новый альбом BIOPSYHOZ доступен для прослушивания



‘’оКо’’ представляет собой музыкальное путешествие, в котором реальность переплетается с внутренним миром героя. "оКо" повествует о сплетении прошлого, настоящего и будущего в едином узле мироздания. Композиции альбома помогут вам окунуться в поиски выхода из запутанного лабиринта навязанных идеалов и смыслов. Песни альбома - пронзительное переживание фатальности бытия и уникального счастья, скрытого в малых моментах жизни. Музыкальные композиции наполнены глубокими эмоциями и свойственной только Biopsyhoz атмосферой, которая перенесет открывшихся повествованию слушателей в состояние эстетического переживания. Мы надеемся что альбом "оКо" станет настоящим открытием для всех любителей разноплановой, необычной и экспериментальной музыки. http://biopsyhoz.com/

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