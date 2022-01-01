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Trust X

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Новая песня группы TRUST X



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Не самое характе́рное произведение для ставропольского квинтета, в котором музыканты решили испытать творческие силы в нише патриотического балладного фолк-метала.

Рассказывает автор песни гитарист Антон Мишуков, также выступивший в качестве основного вокалиста: “Текст и вокальная мелодия к песне «Во́роны» были придуманы мною в далёком 2013-м году. С тех пор наработки лежали в архиве, и совсем недавно я решил довести их до логического завершения. Настроение и посыл той черновой зарисовки настолько совпали с моими нынешними переживаниями, что я отложил все проекты, над которыми работал в последнее время, и с головой погрузился в процесс создания полноценной композиции. Надеюсь, что песня «Вороны» сможет достучаться до ваших сердец, и в эти непростые времена побудит вспомнить о том, что действительно важно для нашего народа. Любите свою землю и чтите традиции наших предков. Ведь только победив воронов внутри себя, мы сможем сделать этот мир лучше!"




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