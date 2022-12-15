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Новая песня группы TRUST X



О смысловой составляющей песни «Выбор есть» рассказывает лидер TRUST X Антон Мишуков:



«Средства массовой информации, управляемые элитой, глобальными корпорациями, финансистами и политиками, с каждым годом всё больше и больше влияют на нашу жизнь, наши взгляды и убеждения. Нам создают иллюзию выбора, знания, свободы и справедливости. В нас вкладывают чужие мысли, чужие цели и чужие убеждения, фактически лишая права выбора. Нас старательно превращают в марионеток, находящихся в информационной и идеологической власти своих хозяев. Всё во что мы верим, чего мы желаем и к чему стремимся, создано другими и в интересах других. Мы потеряли свою индивидуальность и превратились в послушных рабов, даже не осознавая этого. Нам внушили, что мы свободны и можем сами выбирать свою судьбу, вот только варианты выбора диктуются «кукловодами» и отвечают лишь их интересам. Пора осознать правила игры, избавиться от информационного гнёта и навязываемых ложных идей, и наконец-то найти себя настоящего – свободного в своих мыслях, чувствах и стремлениях. Помни: выбор есть и он зависит только от тебя самого!»



На заставке представленного видеоролика изображены красная и синяя таблетки, которые отсылают к культовому кинофильму «Матрица», вышедшему на экраны в 1999 году. Главному герою картины, Нео, предлагают выбор: синяя таблетка позволит остаться в искусственно созданной комфортной реальности Матрицы, тогда как красная таблетка приведёт к бегству из Матрицы в более жестокий и сложный реальный мир.







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