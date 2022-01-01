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Новый альбом ВИТАЛИЯ ДУБИНИНА доступен для прослушивания
12
Скончался Lex Plotnikoff (MECHANICAL POET)
10
Новый релиз SHAH выйдет летом
4
Новый ЕР группы ДЖОКОНДА доступен для прослушивания
2
Новый альбом группы АНАТОМИЯ МЕЛАНХОЛИИ доступен для прослуш...
2
ВИТАЛИЙ ДУБИНИН представил новый сингл
2
Новое видео GRIMA
1
Новая песня MANIC DEPRESSION
1
Новый ЕР SERPENT SERMON доступен для прослушивания
1
Новый ЕР PYTON доступен для прослушивания
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Новый альбом ВИТАЛИЯ ДУБИНИНА доступен для прослушивания
12
Скончался Lex Plotnikoff (MECHANICAL POET)
10
Новый релиз SHAH выйдет летом
4
Новый ЕР группы ДЖОКОНДА доступен для прослушивания
2
Новый альбом группы АНАТОМИЯ МЕЛАНХОЛИИ доступен для прослуш...
2
все новости группы
Dark Princess
Россия
Gothic Metal
http://www.darkprincess.eu
Myspace:
https://www.instagram.com/darkprincessofficial/
VK.com:
https://vk.com/clubdarkprincess
4 июл 2022
:
Новое видео DARK PRINCESS
8 май 2022
:
Новое видео DARK PRINCESS
22 фев 2022
:
Новое видео DARK PRINCESS
30 янв 2009
:
Новый проект Ольги Романовой (ex-DARK PRINCESS)
28 фев 2008
:
Новая вокалистка DARK PRINCESS в финале "Евровидение-2008"
10 фев 2008
:
Ольга Романова ушла из DARK PRINCESS
6 мар 2007
:
Ольга Романова в числе претендентов на Евровидение-2007
сегодня
Новое видео DARK PRINCESS
Phoenix, новое видео DARK PRINCESS, доступно для просмотра ниже.
http://www.darkprincess.eu
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Сообщений нет