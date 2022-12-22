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*Новое видео IMPERIAL AGE 13
*Видео с текстом от PSILOCYBE LARVAE 11
*ROSA INFRA выпустили новый сингл 10
*Billy Sheehan, Roland Grapow, Matt Starr и другие на альбоме... 5
*Новая песня группы TRUST X 5
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Not Enough, официальное видео с текстом от DARK PRINCESS, доступно ниже.




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22 дек 2022
грозакоммунистов
Не хочу быть чёрствым душнилой, но акцент ужасающий конечно + складывается ощущение, что девушка самоучка, т.к., голос есть, но он как-будто не поставлен.

просмотров: 187

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