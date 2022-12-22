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Новое видео IMPERIAL AGE
13
Видео с текстом от PSILOCYBE LARVAE
11
ROSA INFRA выпустили новый сингл
10
Billy Sheehan, Roland Grapow, Matt Starr и другие на альбоме...
5
Новая песня группы TRUST X
5
все новости группы
Dark Princess
Россия
Gothic Metal
http://www.darkprincess.eu
Myspace:
https://www.instagram.com/darkprincessofficial/
VK.com:
https://vk.com/clubdarkprincess
22 дек 2022
:
Видео с текстом от DARK PRINCESS
27 окт 2022
:
Новое видео DARK PRINCESS
4 июл 2022
:
Новое видео DARK PRINCESS
8 май 2022
:
Новое видео DARK PRINCESS
22 фев 2022
:
Новое видео DARK PRINCESS
30 янв 2009
:
Новый проект Ольги Романовой (ex-DARK PRINCESS)
28 фев 2008
:
Новая вокалистка DARK PRINCESS в финале "Евровидение-2008"
10 фев 2008
:
Ольга Романова ушла из DARK PRINCESS
6 мар 2007
:
Ольга Романова в числе претендентов на Евровидение-2007
сегодня
Видео с текстом от DARK PRINCESS
Not Enough, официальное видео с текстом от DARK PRINCESS, доступно ниже.
http://www.darkprincess.eu
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22 дек 2022
грозакоммунистов
Не хочу быть чёрствым душнилой, но акцент ужасающий конечно + складывается ощущение, что девушка самоучка, т.к., голос есть, но он как-будто не поставлен.
просмотров: 187
1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).